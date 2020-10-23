«Врачи ничего не говорят»: в Башкирии 8-летней девочке срочно нужна кровь

Если вы хотите стать донором для Асель, обратитесь в больницу Бирска по адресу Коммунистическая, 120.

В Бирске и Нефтекамске просят сдать кровь для 8-летней Асель Рудковской, которая находится сейчас в тяжелом состоянии в больнице. У малышки диагностирован ушиб мозга после аварии.

Как рассказала «КП-Уфа» мама девочки Лиана, вчера 22 октября ее дочь ехала с бабушкой по трассе Уфа-Янаул, не доезжая Бирска автомобиль выбросило на встречную полосу в условиях гололеда, где он столкнулся с грузовиком.

- После удара они снова вернулись на свою полосу, затем улетели в кювет. В машине никто не погиб, но мама и дочь находятся в тяжелом состоянии. Дочери нужна кровь, - сказала Лиана.

Пострадавших отвезли в больницу Бирска, а сами они живут в Нефтекамске.

Если вы хотите стать донором для Асель, обратитесь в больницу Бирска по адресу Коммунистическая, 120. Сдать кровь можно с понедельника по пятницу с 8 утра до 12 дня. С собой нужно взять паспорт, снилс и при сдаче обязательно сказать "Для Асель Рудковской". Также кровь можно сдать в Нефтекамске - улица Парковая, 31.

Родители девочки заранее благодарят всех неравнодушных.