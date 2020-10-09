Новая философия «Башспирта»

Полтора года назад «Башспирт» ступил на новый путь развития. Успех, казалось бы, парадоксален. Компания стала ближе к башкирским корням - и при этом увеличила поставки по стране и за границу. Провела ребрендинг розничной сети - в результате стала еще более узнаваема.

Чем еще может похвастать один из крупнейших производителей алкоголя в России?

ТРЕНД - РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Из года в год государственный холдинг «Башспирт» ставит сам себе высокую планку - какой же без этого рост? В 2019 году компания выпустила более 4 млн дал продукции

(1 декалитр = 10 литров). Благодаря чему «Башспирт» вошел в топ-6 крупнейших производителей алкоголя в России.

Разумеется, гигантские объемы нужно сбывать. Благо, страна у нас большая, и теперь вкус башкирских напитков знают во всех концах необъятной России. Продукцию с конвейеров «Башспирта» можно увидеть на витринах магазинов более чем в 40 регионах страны - от Симферополя до Магадана. И даже за пределами нашей родины.

Чтобы своевременно осуществлять поставки товара, в конце прошлого года «Башспирт» запустил в работу новый распределительный центр и одновременно склад вместимостью до 280 тысяч дал. Этот, уже 11-й по счету, центр расположен в Шакше, практически в шаговой доступности от складов стратегических партнеров - ритейлеров «Красное&Белое», X5 и «Монетка».

Растет спрос, развивается сбыт - не стоит на месте и производственный процесс. В поселке Булгаково компания начала строить новый спиртозавод с заявленной проектной мощностью 7,6 млн дал в год - это примерно столько же, сколько сейчас дают все производственные площадки АО «Башспирт». Кстати, с открытием завода под Уфой появится около 400 новых рабочих мест.

НАПИТКИ ПОКРЕПЧЕ ДЛЯ ИНДИАНЫ ДЖОНСА

Разве могла компания с такими темпами развития остаться в стороне от экспорта? Конечно, нет. Это направление также получило новое дыхание в рамках стратегии развития - за последний год поставка продукции АО «Башспирт» за границу выросла на 176%.

Алкоголь родом из Башкирии теперь можно купить в Болгарии, Армении, Казахстане и Украине, в скором времени планируется наладить экспорт в Индию и Молдавию. И это не все - компания поставляет свою продукцию также в США. Более того - фирменные напитки «Башспирта» оценили даже гиганты киноиндустрии. Так, например, знакомую этикетку «The Jevel of Russia» можно увидеть в боевике «Рейд» и в одном из фильмов про искателя приключений Индиану Джонса.

Конечно, это не предел мечтаний. Сейчас холдинг согласовывает контракты на поставку своей продукции с бизнесменами из Австрии, Турции, Китая, Монголии, Словакии и Катара.

ПРАЗДНИК ВСЕГДА С НАМИ

Но не экспортом единым жив «Башспирт». Розничная сеть магазинов на территории республики - это лицо компании. Масштабный ребрендинг затронул и это направление.

Теперь более 170 фирменных магазинов, расположенных по всей Башкирии, начинают работать под новым названием - «Тантана». В переводе с башкирского это значит - «торжество», и создатели проекта сделали все, чтобы покупатели с порога заражались атмосферой праздника.

Новый слоган «Все для застолья» словно обещает - в каждом из этих магазинов можно найти необходимое, чтобы превратить любое приятное событие в настоящее торжество.

Обновление началось в августе 2019 года, а флагманский магазин алкоголя открылся в реконструированном здании особняка купцов Бушмариных на пересечении улиц Ленина и Кирова. Год спустя под стильной вывеской «Тантана» работают уже 22 магазина в Уфе и районах республики.

НОВОСТИ НА РЫНКЕ

Компания работает не только над внешним преобразованием, но и изнутри. Возможно, вы уже замечали на полках алкомаркетов некоторые новинки? Вот, к примеру, серия Amour du Nord со вкусом северных ягод или «Охотничьи просторы» - благородный напиток, в рецептуре которого 52 натуральных компонента: травы, специи, коренья, ягоды, цитрусы и мед.

Что касается остальной продукции «Башспирта» - она преобразовалась, не изменяя натурального состава. Уже знакомые потребителям напитки 32 брендов теперь можно увидеть в новом дизайне. Это и «Белая крепость», и «Пшеничная», и алкоголь из серии «Башкирский презент», которые вдобавок к единому стилю получили подарочную упаковку.

Ребрендинг коснулся и марки «Дикий мед», известной своей уникальной рецептурой на основе бурзянского меда. Такой мед добывают исключительно бортевым методом, и единственное место в России, где жив этот промысел - башкирский заповедник Шульган-Таш. Новый дизайн «Дикого меда» подчеркивает экологичность, натуральность продукта, благодаря деревянной пробке и узору стекла в виде пчелиных сот. Эстетика и изящество.

На новом слогане - «Чистая. Честная. Натуральная» строится имидж компании - вся продукция изготовлена на основе природных ингредиентов: горная вода, травы, башкирский мед. А знаете ли вы, что «Башспирт» первым в России стал масштабно использовать на производстве спирт «Альфа», который относится к спиртам наивысшего качества. Между прочим, этот спирт также производится на заводе холдинга, в Стерлитамаке.

Что в перспективе? В скором времени, возможно, АО «Башспирт» порадует и любителей пенных напитков. Планируется, что в 2021 году на базе одного из предприятий холдинга заработает пивзавод.

Сейчас ведется предпроектная работа, выбирается подходящая площадка, но не исключен вариант строительства нового цеха, ориентированного сразу на производство хмельного напитка. Сообщается, что ориентировочная мощность нового пивзавода составит порядка 3 млн дал в год. Это будет уникальный опыт для компании с вековой историей.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ

- Второе место в рейтинге налогоплательщиков Башкирии

- До 2 млн дал продукции федеральных брендов производит компания ежегодно

- В 2019 году компания выпустила свыше 4 млн дал алкогольной продукции

- Пять золотых медалей, два серебра получила компания на конкурсе «Продэкспо-2019»

- Компания входит в топ-6 крупнейших производителей алкоголя в России

- 9 бутылок алкоголя из 10 продаваемых в Башкирии – продукция АО «Башспирт»

- Более 10 млрд рублей налогов ежегодно АО «Башспирт» перечисляет в различные бюджеты

- Экспорт продукции холдинга вырос на 176% за 2019 год

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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