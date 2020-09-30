Ефим по-прежнему не может обходиться без инвалидного кресла

В прошлом году «Комсомольская правда - Уфа» писала о маленьком мальчике из Учалов – Ефиме Политавкине, который вместе со своей семьей попал в жуткое ДТП, возвращаясь домой из отпуска на море. Авария унесла жизнь любимого отца мальчика, а сам Ефим получил серьезные травмы позвоночника и долгое время провел на больничной койке, пережил несколько операций. Из-за перелома позвоночника Ефим не мог ходить самостоятельно, но до сих пор надеется, что когда-нибудь сможет встать из ненавистного инвалидного кресла и сделать первый шаг.

МАШИНА СЪЕХАЛА В ОВРАГ И ВРЕЗАЛАСЬ В ДЕРЕВО

Напомним, что вся эта история приключилась еще в июле 2017 года. Семья Политавкиных отправилась в долгожданный отпуск на море в Анапу, а возвращаясь домой, попали в аварию. В ночь на 19 июля в под Краснодаром семейный «Лифан» столкнулся с попутным «Москвичом», после чего съехал в овраг и врезался в дерево.

От семейного Лифана осталась груда искореженного железа

Все, кто находился в машине, получили серьезные травмы и были доставлены в Динскую центральную больницу. Больше всех досталось 42-летнему главе семейства Андрею Политавкину, который скончался в реанимации, несмотря на все усилия врачей. Жена и старшая дочь получили многочисленные ушибы и переломы, а семилетний Ефим, который сидел на заднем пассажирском кресле сломал позвоночник. Несколько месяцев он провел в больницах, перенес несколько серьезных операций. Врачи не давали никаких надежд, что мальчик когда-нибудь сможет встать на ноги. Но последнее обследование дало надежду маме Ефима: спинной мозг повредился, но полного разрыва волокон не произошло, поэтому если регулярно проходить реабилитацию, есть шанс, что Ефим сможет ходить самостоятельно, а не передвигаться в инвалидном кресле.

Лето 2017 года стало последним для семьи Политавкиных

НЕ ТЕРЯЕТ НАДЕЖДУ НА ЛУЧШЕЕ

Удивительно, но уже после первых курсов реабилитации и врачи, и родные Ефима отметили значительные сдвиги: мальчик сначала начал ползать, а теперь даже может передвигаться по дому с помощью четырехопорных тростей. Конечно, до самостоятельной ходьбы еще очень далеко, но Ефим не теряет надежды, что однажды побежит в школу и будет играть в мяч с одноклассниками.

- Я не сдаюсь. Я сильный, и у меня обязательно все получится. Главное, нужно стараться и верить, - признается мальчик.

Мама Ефима считает настоящим достижением, что сын с ходунков перешел на специальные опоры

Сейчас десятилетний Ефим готовится к очередному курсу реабилитации в центре «Три сестры», где с ним будет заниматься мультидисциплинарная бригада специалистов: эрготерапевт, массажист, инструктор ЛФК, нейропсихолог, иглорефлексотерапевт. Правда, стоимость этих занятий составляет почти 350 тысяч рублей в семье, оставшейся без главного кормильца, таких огромных денег, конечно же, нет. На помощь Ефиму пришла благотворительная организация «Фонд помощи пострадавшим в ДТП», которые объявили сбор на реабилитацию, но пока сбор идет очень медленно. Но если вы хотите помочь маленькому мальчику, наконец, сделать свои первые шаги, вы можете сделать посильное пожертвование. На официальном сайте фонда вы найдете необходимые реквизиты и информацию о поступлениях.