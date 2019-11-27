«Мечтает снова ходить»: мальчик из Башкирии, потерявший отца в страшном ДТП, учится ходить заново

Еще два года назад маленький Ефим Политавкин из города Учалы готовился к поступлению в первый класс: учил азбуку, выбирал рюкзак и представлял, как играет с новыми друзьями на переменах. Но теперь мальчик может передвигаться только с помощью ходунков, и об играх с одноклассниками приходится лишь мечтать. Дело в том, что в 2017 году автомобиль, на котором семья Ефима ехала в долгожданный отпуск на море, попал в страшную аварию. Отец мальчика скончался в реанимации, мама и старшая сестра получили многочисленные травмы и ушибы, а сам Ефим из-за перелома позвоночника оказался парализованным и прикованным к больничной койке.

Врачи обнадеживают: у Ефима есть все шансы встать на ноги и ходить самостоятельно, ведь полного разрыва спинного мозга не произошло. Но чтобы случилось чудо, мальчику требуются регулярные дорогостоящие реабилитации, вот только семье, оставшейся без главного кормильца, такие процедуры не по карману.

Семья мечтала о совместном отдыхе на море, но поездка обернулась трагедией

ОТЕЦ СКОНЧАЛСЯ В РЕАНИМАЦИИ, А СЫНА ПАРАЛИЗОВАЛО

Все случилось в июле 2017 года: семья Политавкиных решила свозить детей перед школой в Анапу. В ночь на 19 июля в Динском районе Краснодарского края семейный «Лифан» столкнулся с попутным «Москвичом», после чего съехал в овраг и врезался в дерево. От удара переднюю часть машины смяло, словно консервную банку, водитель и пассажиры получили серьезные многочисленные травмы и были доставлены в Динскую центральную больницу. К сожалению,42-летний отец семейства Андрей Политавкин скончался в реанимации, его 39-летняя жена получила черепно-мозговую травму и переломы, а старшая 15-летняя дочь отделалась травмой головы и переломом лицевых костей черепа.

В аварии серьезно пострадал и семилетний Ефим, сидевший на заднем пассажирском сиденье: у мальчика оказался сломанным позвоночник, и целый месяц он провел в краснодарской больнице, после чего его перевезли в Уфу и прооперировали. Ефима парализовало ниже пояса, поэтому сначала врачи не давали никаких прогнозов, сможет ли он когда-нибудь встать на ноги.

После столкновения машину выкинуло с обочины и отбросило в дерево

Но позже, после многочисленных обследований, появилась надежда: спинной мозг Ефима оказался поврежден, но полного его разрыва не случилось, поэтому у мальчика есть все шансы начать ходить самостоятельно и вернуться к обычной здоровой жизни.

МЕЧТАЕТ ПОЙТИ В ШКОЛУ И ОБЗАВЕСТИСЬ НОВЫМИ ДРУЗЬЯМИ

Уже после первых курсов реабилитации Ефим начал ползать, а теперь даже может передвигаться по дому с помощью ходунков и специальных аппаратов. В этом году Ефим перешел в третий класс: учителя, которые приходят к нему заниматься домой, отмечают веселый нрав и сообразительность мальчика.

- Но сын по-прежнему мечтает пойти в школу, чтобы играть и бегать на переменах с одноклассниками, - рассказывает мама мальчика Альбина. – К сожалению, необходимая нам реабилитация – длительный и дорогостоящий процесс. В прошлом году нам помог «Фонд помощи пострадавшим в ДТП», который оплатил курс реабилитации в НИИ Рошаля. В этом году фонд помогает нам оплатить реабилитацию в специализированном центре «Три сестры».

Но для полного выздоровления необходимо еще несколько реабилитаций, поэтому Ефиму все еще требуется помощь. Если и вы хотите поддержать мальчика, то обратитесь на официальный сайт благотворительного фонда, где вы найдете все необходимые реквизиты, отчеты о расходах и поступлениях денежных средств.