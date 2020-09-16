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«Не могу осознать, что тебя больше нет»: в жуткой аварии с асфальтоукладчиком погибла 46-летняя мать из Башкирии

Женщина находилась за рулем автомобиля, и шансов выжить у нее не было
Инга НОВИЦКАЯ
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Знакомые уверяют. что водила машину Роза очень аккуратно

Знакомые уверяют. что водила машину Роза очень аккуратно

Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей накануне поздно вечером в Краснокамском районе Башкирии. Напомним, там на шестом километре автодороги Арлан-Аршит автомобиль ВАЗ-2107 на полном ходу протаранил асфальтоукладчик, припаркованный на обочине (на дороге производились ремонтные работы – Ред.). От мощного удара отечественная легковушка буквально рассыпалась на кусочки. Три человека – 46-летняя водительница авто и два пассажира 32 и 58 лет – погибли мгновенно, еще один 18-летний пассажир в тяжелом состоянии был доставлен на скорой в больницу, где сейчас находится в реанимации. Обстоятельства смертельного инцидента сейчас выясняют правоохранительные органы.

Как сообщают очевидцы аварии, в момент, когда произошло столкновение, на дороге было очеь темно, и шел проливной дождь, поэтому заметить махину асфальтоукладчика было практически невозможно.

- Технику ночью было не видно, знак ограничения скорости выставлен непосредственно почти перед афальтоукладчиком. Фонарей там нет, тьма-тьмущая. Мы сами ночью чудом не въехали в него, благо муж знал, что на этом участке дороги ведутся работы, - говорит Алия А.

От старенькой легковушки осталась груда развороченного железа. Фото: региональная Госавтоинспекция

От старенькой легковушки осталась груда развороченного железа. Фото: региональная Госавтоинспекция

- Темно, дождь! И, конечно, ничего не видно, как там стоит огромная машина. Страшно! Всё видела своими глазами. Машина в консервную банку, а люди уже лежали на земле… - вспоминает Мария Т.

- Вчера ехал ночью со скоростью 60 километров в час, ничего не видно, особенно с ближними. А если едет встречка, то едешь вслепую, пока не проедет, - негодует Михаил З.

«ТАКАЯ МОЛОДАЯ, ЕЩЕ БЫ ЖИТЬ ДА ЖИТЬ»

За рулем отечественного автомобиля, как позже выяснилось, находилась 46-летняя жительница Агидели Роза Г.

Как рассказали знакомые погибшей женщины, Роза родилась в Воркуте, но потом переехала в Башкирию. В Агидели женщина работала кассиром в офисе, а также воспитывала двоих сыновей. Друзья и знакомые Розы не могут поверить в случившееся, ведь женщина всегда ездила очень аккуратно, и выражают свои соболезнования.

- Я узнала недавно и до сих пор не могу осознать, что тебя больше нет. Нет слов. Царствие небесное тебе, милый и всегда улыбчивый человечек, - вздыхает подруга погибшей Анна П.

- Не верится никак. Такая молодая, жить бы еще да жить. Пусть земля ей будет пухом, - скорбит Альмира Х.

- Спи спокойно, наша звездочка, - грустит Анжелика Ч.

Личности остальных погибших в ДТП сейчас выясняются.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким всех погибших в этой жуткой аварии.

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