Смертельное ДТП в Башкирии забрало жизни трех человек Фото: ГИБДД РБ

Трое человек погибли и один пострадал в результате жуткого ДТП на трассе в Башкирии.

По данным ГИБДД республики, авария произошла поздним вечером 15 сентября на 6 километре дороги Арлан-Ашит. ВАЗ-2107, которым управляла 46-летняя женщина, врезался в асфальтоукладчик. В итоге на месте погибли водитель, и двое пассажиров легковушки – 58-летний мужчина и 32-летняя женщина. Также травмы получил 18-летний пассажир «семерки».

Сейчас автоинспекторы устанавливают, из-за чего произошло ДТП, которое унесло жизни трех человек.