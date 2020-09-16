«То приревнует, то плохо убралась»: погибшая в больнице многодетная мама из Башкирии стала жертвой домашнего насилия

Со стороны Альбина и Михаил казались счастливой семьей

Стали известны подробности последних дней жизни молодой матери троих детей из села Иглино. Напомним, что «КП-Уфа» писала о том, что женщина на днях скончалась в реанимации от черепно-мозговой травмы. Подруга погибшей Альбины утверждала, что побои женщине нанес ее собственный супруг.

Нам удалось пообщаться со свекровью Альбины от первого брака, которая подтвердила, что последние пять лет женщина жила буквально в аду, постоянно терпя издевательства и побои супруга.

МУЖ БИЛ, НО АЛЬБИНА БОЯЛАСЬ ИДТИ В ПОЛИЦИЮ

- С Михаилом (имя изменено – ред.) Альбина познакомилась более пяти лет назад. Он отсидел в тюрьме, вышел на свободу, они познакомились, вскоре начали жить вместе. Практически сразу он начал поднимать на нее руку, запрещал общаться с подругами. У Альбины есть две маленькие дочери от первого брака, так сложились обстоятельства, что воспитываю их сейчас я. Так вот когда был суд по передаче опеки над детьми, Альбина пришла на заседание вся избитая, в синяках. То есть Михаил уже тогда начал над ней издеваться, - вспоминает Наталья.

Супруги вместе воспитывали двухлетнего сына

Женщина рассказала, что Альбина изначально не хотела выходить замуж за Михаила и даже просила совета, что делать, но мужчина буквально силой заставил ее с ним расписаться. А в конце 2017 года у пары родился сын, правда, рождение ребенка ненадолго остановило издевательства супруга.

- Альбина с мужем часто выпивали, а когда Михаил напивался, он терял контроль над собой и кидался с кулаками на нее. То приревнует, то плохо убралась в доме, не так посмотрела, не то сказала – повод всегда находился. С виду они были нормальной семьей, но все знали, что происходит – и соседи, и подруги, и опека, и участковый. Я сколько раз говорила, напиши заявление, попроси о помощи, но Альбина не делала этого. Может, слишком любила, а может, боялась расправы. Он же полностью подавил ее, - вздыхает бывшая родственница.

Соседи и подруги также молчали и не вмешивались в дела молодой семьи, поскольку побаивались буйного главы семейства.

УМЕРЛА, НЕ ПРИХОДЯ В СОЗНАНИЕ

Как рассказывает Наталья, Альбина ей звонила 6 и 8 сентября, жаловалась, что муж снова сильно избил ее и выгнал из дома.

- До этого Альбина себя плохо чувствовала. Сильно похудела, жаловалась на почки, которые он ей отбил. Потом поднялась температура под 40, ее отправили в больницу, сделали КТ, анализ на коронавирус – все чисто. Хотели госпитализировать, но она отпросилась домой, к ребенку. Опять поссорились, и он ее выгнал – из ее же дома, к которому он вообще не имеет отношения, поскольку Альбина продала квартиру и купила дом на материнский капитал, - возмущается Наталья.

Еще двоих дочерей забрала под свою опеку свекровь Альбины от первого брака

Что происходило дальше, женщина не знает, но пытается выяснить. По словам Натальи, ей позвонили из полиции утром 11 сентября и сообщили, что Альбина находится в реанимации, в коме, с черепно-мозговой травмой.

- Муж утверждает ее муж, что голову она разбила при падении. Что за падение, откуда она упала, при каких обстоятельствах – этого уже никто не знает. В итоге Альбина умерла вечером 14 сентября, так и не приходя в сознание, - отмечает бывшая свекровь.

«ДЕТИ ПЛАЧУТ И СКУЧАЮТ БЕЗ МАМЫ»

Сейчас Наталья надеется наказать обидчика своей бывшей невестки и поэтому она написала на него заявление в полицию, где честно рассказала про жалобы Альбины на мужа. Женщину очень беспокоит судьба младшего сына женщины, который может отправиться в приют.

- Пока ее муж на свободе, живет вместе с родителями, мальчишечка тоже с ним. Что будет дальше – не знаю, но третьего я точно не потяну, хоть опека и предлагала уже. Очень жаль ребенка, отец-то больше пьет, чем за дитем смотрит, - вздыхает женщина.

Сейчас Наталья ждет заключение вскрытия, которое определит точную причину смерти Альбины. Тогда же тело можно будет забрать из морга, чтобы похоронить. Попрощаться с Альбиной приехали ее родственники из Челябинска и Татарстана, сейчас они собирают средства на похороны, а также на помощь младшему сыну Альбины.

До трехлетия младшего сына молодая женщина не дожила 3 месяца

- Очень жаль Альбину, она была все же хорошей женщиной, никто не должен так рано умирать. Дети еще толком и не поняли, что произошло. Скучают и плачут без мамы, - признается бывшая свекровь погибшей.

Если вы хотите помочь семье погибшей, то можете внести посильный вклад на карту 4276721481957264 (получатель Файзуллин Зуфар Р., муж сестры Альбины).

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования родным погибшей Альбины.