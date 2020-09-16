«Была светлым человеком»: в Башкирии до смерти избили мать троих детей

В Башкирии от побоев мужа скончалась молодая мать троих детей

Страшная трагедия разыгралась на днях в селе Иглино, что неподалеку от Уфы. Там скончалась 32-летняя мать троих детей Альбина Е. Как рассказала подруга погибшей, Альбину жестоко избил ее муж. Несколько дней молодая женщина пролежала в реанимации, но все же скончалась от полученных травм.

- У Альбины не было родителей, но остались трое маленьких детей. Самому младшему сейчас всего два года. На похороны едет сестра Альбины с мужем из Челябинска, хотим достойно проводить ее в последний путь. Альбина была очень добрым и светлым человеком, очень жаль, что так получилось, что так мало она пожила, - вздыхает подруга убитой Елена.

Сейчас друзья и родные Альбины собирают средства, чтобы организовать достойные похороны.

«КП-Уфа» отправила запрос в Следственный комитет республики, чтобы прояснить обстоятельства трагедии, и продолжает следить за развитием событий.