Коронавирус в Башкирии на 8 сентября 2020 года: в школах появились первые зараженные

Школьники Башкирии не носят маски, но все может измениться, если количество зараженных будет расти. Фото: Мария ЛЕНЦ

По состоянию на 8 сентября 2020 года в Башкирии подтверждено 8011 случаев коронавирусной инфекции. Это число за сутки увеличилось на 30. По выздоровлению выписаны 7126 человек, за последние 24 часа выздоровели восемь. Активных болеющих 856, 789 человек находятся на амбулаторном лечении, у них болезнь протекает в легкой форме. На лечении в стационарах остаются 67 человек, пять из них в тяжелом состоянии, один – на ИВЛ. Новых случаев смерти от ковида не зарегистрировано, их по-прежнему 29. Большинство заболевших опасной инфекции в Уфе, Нефтекамске и Стерлитамаке. Меньше всего – в Зилаирском и Бурзянском районах и Межгорье.

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Во втором городе в Башкирии по количеству инфицированных, Нефтекамске, власти устроили бесплатный концерт Надежды Бабкиной. Местные жители отметили, что на мероприятии не соблюдались социальная дистанция и масочный режим.

- Я не понимаю логику власти. Они вводят ограничения в школах, и тут же устраивают пляски в центре города с большим количеством людей. Никаких ограничений, никаких масок. Народ кучей – все пляшут, все веселятся, – говорит общественник Александр Афанасьев.

КОРОНАВИРУС В ШКОЛАХ БАШКИРИИ

На оперативном совещании в правительстве 6 сентября Радий Хабиров заявил, что были зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом в школах Башкирии.

- Как мы и ожидали, в некоторых школах начали появляться больные, но коллективы школ хорошо это отрабатывают: изолируют, «карантинят» и так далее, – сказал руководитель региона.

В КАКИХ ШКОЛАХ БАШКИРИИ НАШЛИ КОРОНАВИРУС

Коронавирус нашли в школах Ишимбайского, Мелеузовского и Иглинского районах, сообщил министр образования Айбулат Хажин.

Хабиров добавил, что школам нужно продержаться «еще неделю-две», чтобы пройти инкубационный период.

– 323 ребенка сейчас у нас обучаются в дистанционном режиме. Во всех тех образовательных организациях, [где был выявлен коронавирус], каждый случай отрабатывается по алгоритму. В течение двух часов уведомляем территориальное управление Роспотребнадзора, учреждения здравоохранения. Сразу проводится эпидрасследование, выявляется круг близких контактов. И учитель, если есть такая необходимость, уводится на дистанционный режим, – сказал Хажин.

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя доклад министра, отметил, что «ожидал гораздо худшего», и призвал чиновников «не расслабляться» в вопросах недопущения распространения коронавируса в школах Башкирии.