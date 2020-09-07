Весь удар пришелся на Алию, Линар не пострадал

Стали известны подробности аварии, которая произошла рано утром 8 сентября в Миякинском районе Башкирии. Как ранее сообщала «КП – Уфа», на 9 км автодороги Киргиз-Мияки – Бижбуляк 21-летний житель Альшеевского района за рулем «Volkswagen Tiguan» не справился с управлением на повороте и выехал в кювет, где перевернулся. К сожалению, его 20-летняя пассажирка получила серьезные травмы и погибла.

ЕХАЛИ С ТУСОВКИ

Как удалось выяснить «КП – Уфа» от собственного источника, в машине ехали 21-летний водитель Линар С., его девушка 20-летняя Алия А. и их друг 20-летний Венер И. Рано утром молодые люди ехали в деревню Канбеково, откуда родом Алия и Венер. Линар отвозил их домой после гулянки – молодежь весело проводила время в Киргиз-Мияках.

У водителя не было прав, к тому же он был пьян

Алия села вперед и не пристегнулась. Весь удар в аварии пришелся на нее.

Как сообщили в ГИБДД, молодой водитель был пьян – во время тусовки Линар изрядно выпил, но это не помешало ему сесть за руль, чтобы поехать отвозить возлюбленную и друга домой. Медосвидетельствование показало 0,3 промилле. Сам молодой человек работал по вахтам в Нефтеюганске, заработал на машину, а вот водительское удостоверение не получил.

В машине с влюбленными также ехал их друг Венер. Молодой человек сейчас лежит в больнице.

- Самочувствие нормальное, у меня трещина в позвоночнике, - сказал Венер «КП – Уфа».

Венер заработал трещину в позвоночнике

Сам водитель в ДТП не пострадал. В данный момент он задержан, скоро ему изберут меру пресечения.

Алию похоронили сегодня 7 сентября в родной деревне. Попрощаться с молодой девушкой пришла вся деревня – близкие, родственники, друзья. Девушка выросла в благополучной счастливой семье, у нее остались двое братьев. Мама имеет свой бизнес – держит сельский магазин.

- Зачем ты ушла? Тебе жить и жить! В голове не укладывается. Мы тебя любим, - пишет Жанна Г.

- Ты такая молодая… Пусть твоя душа будет в раю. Нам терпения и сил, - говорят родственники.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.