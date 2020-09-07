В Башкирии пьяный водитель без прав погубил 20-летнюю пассажирку

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Миякинском районе Башкирии пьяный водитель без прав погубил свою 20-летнюю пассажирку. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Смертельное ДТП произошло ранним утром 6 сентября на автодороге Киргиз-Мияки-Бижбуляк. 21-летний житель Альшеевского района на Volkswagen Tiguan вылетел в кювет, где машина опрокинулась.

– 20-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Также в аварии пострадал 20-летний молодой человек, – рассказали в дорожной полиции.

В ходе разбирательства стало известно, что у находившегося за рулем парня не было водительских прав. Кроме того, он управлял машиной в пьяном состоянии.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 11 ДТП, в которых два человека погибли и 10 – получили травмы.