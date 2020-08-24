Уфу захватили синие коты: это символ нового жилого комплекса

Фото предоставлено ГК «Садовое Кольцо»

Пару недель назад башкирскую столицу захватили синие коты, изображенные на многочисленных рекламных баннерах. Коты продолжили свое победоносное шествие в соцсетях: уфимцы принялись обсуждать, какой тайный смысл они в себе несут. Впрочем, интрига раскрылась достаточно быстро. «Частные детективы» из народа выяснили, что синий кот является символом нового жилого комплекса от федерального девелопера «Садовое Кольцо». Вскоре было обнародовано и его название – Tau House, - а также подробности проекта. 15 августа стартовали продажи.

Сама по себе рекламная кампания – яркая, позитивная и нетипичная для Уфы – очень хорошо передает суть проекта. Tau House, действительно, уникальное и во многом знаковое явление для нашей республики, полностью меняющее представление о том, каким должен быть современный жилой комплекс. Иные, более высокие, нежели принято в башкирской столице, стандарты качества, всесторонняя продуманность, отказ от безликих типовых решений, органичное сочетание эстетики и эргономики, красоты и удобства – все это воплощено в проекте московского девелопера.

Фото предоставлено ГК «Садовое Кольцо»

ПРИЧЕМ ТУТ КОТ

Но прежде, чем подробно о нем рассказывать, хочется все же разобраться: а причем тут, собственно, кот.

«В бренде нового жилого комплекса заключен символизм, – поясняет председатель совета директоров группы компаний «Садовое Кольцо» Сергей Колунов. – Корень «tau» во многих тюркских языках означает «гора». Название намекает на местоположение ЖК, построенного на природной возвышенности, и на «вершину комфорта». Философия группы «Садовое Кольцо» заключается в создании уникальных проектов с уважением к людям. А символом нового квартала стал синий кот, и неспроста. «Древнее и неприкосновенное животное», как написал о нем классик, умеет ценить жизненный комфорт».

Фото предоставлено ГК «Садовое Кольцо»

Что ж, наши пушистые друзья и правда умеют находить самые удобные места. Помогает в этом некое непознанное шестое чувство. Их стремление взобраться на вершину, уютно свернувшись клубком, – тоже хорошо известно. В общем, все свои девять жизней кот хочет прожить на высоте – во всех смыслах этого слова.

Человек тут, конечно, конкурировать с котом не может – у нас жизнь одна. А потому каждый старается организовать ее как можно лучше. Красивый дом в отличном месте и прекрасной внутренней парковой территорией, удобная квартира с эргономичной планировкой, качество исполнения каждой детали и элемента – одни из важнейших составляющих благополучия, к которым каждый стремится интуитивно.

УЮТНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ «ГОРОД В ГОРОДЕ»

Именно интуитивный комфорт клиентов — это принцип, которым специалисты ГК «Садовое кольцо» руководствовались при проектировании комплекса Tau House.

Квартал Tau House расположится в современном и безопасном Октябрьском районе, на улице Лесотехникума – до центра рукой подать. Вблизи находятся гипермаркеты и ТЦ, работают муниципальные и частные детские сады, школы и другие учебные заведения, поликлиника и коммерческие медицинские центры, несколько городских кинотеатров, спортклубы и бассейн. Инфраструктура развита прекрасно, окружающая застройка исключительно современная.

Фото предоставлено ГК «Садовое Кольцо»

Однако сам Tau House — уютный и комфортный «город в городе»: обособленный, но не изолированный микромир в миллионном мегаполисе. Это первый жилой комплекс такого типа, с которым «Садовое кольцо» приходит в нашу республику.

ЖК Tau House будет состоять из 12 секций переменной этажности (от 7 до 32 этажей), объединенных общим стилобатом. Отделка фасадов выдержана в традициях Северной Европы: это статичный объем, монолит которого оживляется ритмом цвета и фактуры отделки стен; лаконичный и функциональный рисунок окон, витражного остекления, остекленных балконов и лоджий; изящные эркеры, просторные входные группы с большой площадью остекления.

Стилобат образует закрытое пространство, внутри которого организован двор-парк с уникальным для республики проектом благоустройства. В стилобатной части спроектирован теплый охраняемый паркинг. Владельцы квартир смогут попасть к своим машинам, не замочив ног: лифт соединяет жилые этажи с паркингом.

На первом этаже разместятся кафе, магазины, салоны красоты, отделения связи и банков, супермаркеты, кондитерские, химчистки и многое другое. Во дворе выделены места для прогулок в собственном сквере, спортивные и детские площадки, лаунж-зоны — своего рода «гостиные» на воздухе. Будет и своя площадь, на которой можно отметить праздник – например, порадовать детей хороводом вокруг наряженной к Новому году елки.

УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ

Архитекторы, дизайнеры и урбанисты позаботились, чтобы понятие «дом родной» не было ограничено стенами квартиры. Но и сами квартиры соответствуют философии московского девелопера: уважение к людям и интуитивный комфорт.

«Планировки квартир, — говорится в пресс-релизе компании, — спроектированы по европейскому принципу: центром квартиры является просторная кухня-гостиная, в которой собирается вся семья, а местом уединения служат уютные спальни. Функциональность планировочных решений заключается в грамотном использовании драгоценных квадратных метров: во всех квартирах вы найдете гардеробные комнаты, ниши под шкафы, специальные места под стиральную машину, гостевые ванные комнаты, оптимальные размеры холлов. В каждой квартире комплекса предусмотрены лоджии или открытые террасы».

Фото предоставлено ГК «Садовое Кольцо»

Квартиры, полные простора и света, дома, обладающие неповторимым лицом, квартал с двором-парком и разнообразной инфраструктурой в шаговой доступности – Tau House сделает своих жильцов еще счастливее. С появлением этого проекта наш город станет ярче и современнее.

Группа компаний «Садовое Кольцо» родом из Московского региона. В ее активе— 17 лет успешной работы на рынке застройки, более сотни реализованных проектов, как в России, так и за пределами нашей страны, победы и призовые места на престижных профессиональных конкурсах. Визитной карточкой «Садового Кольца» являются квартальные жилые комплексы.

ЖК Tau House в Уфе вобрал в себя самые удачные наработки девелопера. И все же он выделяется на общем фоне – уже полюбившийся многим синий кот добавляет проекту грациозности и теплоты.

Мур-мур!