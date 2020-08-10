«Выбросило на встречку»: 22-летняя мама из Башкирии потеряла мужа в жуткой аварии

У Арсена остался сын и беременная жена

Стали известны подробности аварии, которая произошла вчера днем 9 августа в Туймазинском районе республики. Как ранее сообщала «КП – Уфа», в пятом часу дня на 47 км автодороги Белебей -Николаевка-Туймазы-Бакалы столкнулись «Kia Riо», которым управлял 22-летний житель Туймазов, и встречный грузовик «Scania», за рулем которого находился 52-летний местный житель. К сожалению, в ДТП погиб водитель легковушки.

ЗАПЧАСТИ РАЗБРОСАЛО ПО ДОРОГЕ

Удар был такой силы, что иномарку разорвало на несколько частей. Запчасти машины, куски салона были разбросаны по всей дороге.

Весь удар пришелся на сторону водителя

- Проезжали там, страшное зрелище, - говорят очевидцы.

Пока неизвестно, как именно произошла авария. Но, по предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где протаранил грузовик. Как отмечают местные жители, на данной дороге глубокая колея.

- Дождь был сильный, плюс колея на колее. Наверно, аквапланирование произошло, машину выбросило на встречку, - рассказал Ильнур Д., очевидец.

ОСТАЛСЯ РЕБЕНОК

Разбившимися в аварии оказались 22-летние супруги Арсен и Аурика М. Весь удар пришелся на сторону водителя, и Арсен погиб на месте. Аурику увезли в больницу. В данный момент ее перевели ее из реанимации в палату.

- Спасибо, пойдет [состояние], - сказала Аурика «КП – Уфа».

Известно, что девушка находится в положении. Также у супругов растет еще годовалый сын.

ТЯЖЕЛАЯ ОБСТАНОВКА

Отметим, что в выходные на дорогах Башкирии наблюдалась тяжелая дорожная обстановка. Что ни авария – та смертельная. Виной тому погодные условия, несоблюдение скоростного режима в условиях плохой видимости, выезд на встречную полосу.

По данным ГИБДД, за субботу и воскресенье 8 и 9 августа на дорогах погибли пять человек и более 20 пострадали.