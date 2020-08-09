На трассе в Башкирии разбилась молодая семья, муж погиб на месте, супруга – в больнице

Удар был такой силы, что легковушку разорвало на части

В Туймазинском районе Башкирии 9 августа днем произошло очередное смертельное ДТП.

Около 16:30 часов на 47 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы столкнулись «Kia Rio», которым управлял 22-летний житель Туймазов, и фура «Scania», за рулм которого находился 52-летний местный житель.

Удар был такой силы, что легковушку разорвало на части, а затем выбросило в кювет. По всей дороге были разбросаны запчасти и куски кузова.

К сожалению, 22-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, его 22-летняя супруга госпитализирована.

Как удалось выяснить «КП – Уфа», женщина беременна. Обстоятельства аварии выясняются.