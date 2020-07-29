2020-07-29T10:12:40+03:00
Происшествия

«Не сумел оттормозиться»: погибшая в Башкирии 9-летняя девочка ехала гостить с мамой к бабушке

Жизнь малышки унесла авария на злополучном перекрестке
Эльвина АПАРИНА
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Сама Алена сейчас находится в реанимации, ее ввели в искусственную кому.Сама Алена сейчас находится в реанимации, ее ввели в искусственную кому.
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Стали известны подробности аварии, которая произошла вчера 28 июля в Туймазинском районе Башкирии. Как ранее сообщала «КПУфа», на трассе М-5 на Серафимовском перекрестке грузовик МАЗ протаранил «Ладу Калину». В легковушке находилась 41-летняя водитель со своей 9-летней дочерью. К сожалению, малышка получила смертельные травмы и погибла на месте аварии.

«НАЧАЛ ОТТОРМАЖИВАТЬСЯ – НЕ ПОМОГЛО»

Водитель большегруза рассказал ГИБДД, как именно произошла авария. С его слов, он попросту не сумел оттормозиться, «Ладу Калину» он увидел в последний момент, поскольку его ослепило солнце.

- Ехал со стороны Уфы в сторону Самары. На Туймазинском перекрестке солнце слепило глаза. То ли поворотник не работал, то ли что, но машину увидел в последний момент. Начал оттормаживаться – не помогло. Уходить от удара вправо тоже некуда было, там перекресток был забитый автотранспортом. Как раз такой оживленный момент был. Машина передо мной встала и хотела налево поворачивать, я не успел среагировать. Скорость была километров 60. Я в горочку не газовал, а катился тихонечко. Я ее увидел метрах в 5-10 от меня, пока пытался среагировать. Она еще такого цвета, с асфальтом сливается, - рассказал полиции водитель фуры.

Удар был такой силы, что школьница погибла на месте

Удар был такой силы, что школьница погибла на месте

ЕХАЛИ В ГОСТИ

За рулем ВАЗа находилась 41-летняя жительница села Чернолесовский Уфимского района Алена Ш., на заднем сиденье сидела ее дочь 9-летняя Элиза (имя изменено – Ред.). Как рассказали «КП – Уфа», близкие семьи, в тот злополучный день мать с дочерью ехали в гости – у Алены в селе Серафимовский живут родители.

- Не доехали совсем чуть-чуть, - сокрушается подруга семьи.

Сама Алена сейчас находится в реанимации, ее ввели в искусственную кому. Женщина, вероятно, даже не знает о гибели дочери.

В селе Чернолесовском односельчане собирают материальную помощь. Со слов сельчан, в прошлом году глава семьи похоронил своего отца, а теперь хоронит дочь. У Элизы остался старший брат.

Похоронят девочку завтра, 30 июля.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшей.

Если вы хотите помочь родным финансово, это можно сделать переводом средств на карту Сбербанка по телефону 8 (927) 2318123 – получатель Ильдар Равилович Г., дядя Элизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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