В Башкирии при ДТП с легковушкой и большегрузом погибла 9-летняя девочка

28 Июль 2020 2020-07-28T15:59:11+03:00

Трагедия случилась на трассе Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 28 июля, на трассе в Туймазинском районе Башкирии при столкновении большегруза и легковушки погибла 9-летняя девочка. О трагическом инциденте сообщили в региональной ГИБДД.

ДТП зафиксировано около 15:30 на 1307 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По версии правоохранителей, 34-летний житель Самарской области на грузовике МАЗ протаранил автомобиль «Лада Калина». Легковушка выполняла левый поворот.

фото: ГИБДД РБ

При жестком столкновении смертельные травмы получила 9-летняя пассажирка «Калины». За рулем была ее мама – жительница Уфимского района. Она выжила. Женщину доставили в больницу с различными травмами.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU