В Башкирии при ДТП с легковушкой и большегрузом погибла 9-летняя девочка
Сегодня днем, 28 июля, на трассе в Туймазинском районе Башкирии при столкновении большегруза и легковушки погибла 9-летняя девочка. О трагическом инциденте сообщили в региональной ГИБДД.
ДТП зафиксировано около 15:30 на 1307 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По версии правоохранителей, 34-летний житель Самарской области на грузовике МАЗ протаранил автомобиль «Лада Калина». Легковушка выполняла левый поворот.
фото: ГИБДД РБ
При жестком столкновении смертельные травмы получила 9-летняя пассажирка «Калины». За рулем была ее мама – жительница Уфимского района. Она выжила. Женщину доставили в больницу с различными травмами.
Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа.
ИСТОЧНИК KP.RU