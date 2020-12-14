«Там всегда кромешная тьма»: подробности трагедии, которая унесла жизнь 40-летнего отца из Башкирии

Погибший мужчина очень любил свою семью и часто вывозил ее на отдых

Накануне в Башкирии произошла жуткая авария, унесшая жизнь 40-летнего мужчины. Все произошло около 18.00 под Салаватом – там в начале южного подъезда лоб в лоб столкнулись автомобили «Сузуки Гранд Витара» и «Шевроле Авео». Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции 67-летний водитель «Сузуки» был сильно пьян, поэтому не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где и протаранил иномарку.

- Видели эту аварию, страшная картина. Обе машины развороченные, труп накрытый лежит… Хочется отметить, что там всегда кромешная тьма стоит, фонари практически бесполезные. Каждый день ездим по этой дороге, и трасса практически не освещается, - рассказывает очевидица аварии Светлана С.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», в тот роковой вечер в «Шевроле» находились супруги – 40-летний Марсель И. и 37-летняя Лейсан И., а также их десятилетняя дочь. Иномарку смяло настолько, что бросившиеся на помощь очевидцы не смогли самостоятельно вытащить пострадавших, пришлось дожидаться спасателей, которые с помощью специнструмента деблокировали пострадавшую водительницу и ее дочь. С ушибами, открытыми переломами ног и в состоянии травматического шока их передали медикам, которые доставили их в больницу. К сожалению, 40-летний глава семейства получил слишком серьезные травмы и скончался на месте аварии. Сам же виновник аварии также оказался на больничной койке с ушибом грудной клетки и закрытой травмой живота.

Спасателям пришлось с помощью специнструмента деблокировать пострадавших из искореженной машины

В обстоятельствах аварии сейчас разбирается дорожная полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Близкие семьи И. не могут поверить в случившееся: супруги воспитывали двух дочерей, младшая девочка, которая в момент аварии находилась в салоне машины увлекается танцами и ментальной математикой. О погибшем знакомые также отзываются, как о добром, отзывчивом и трудолюбивом человеке, готовым прийти всегда на помощь. Но больше всего Марсель любил и ценил свою семью – часто вывозил жену и детей за границу на отдых, всячески баловал.

Супруга и дочь Марселя с травмами находятся в больнице

- Очень жаль Марселя. Светлый человек был. Жил семьей и ради семьи. Царство ему небесное и вечная память, - вспоминают о мужчине близкие. – Хоть бы жена с дочкой поскорее поправились, сил им пережить такую потерю.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье и близким погибшего Марселя И.