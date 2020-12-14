В Башкирии отец погиб на глазах у 10-летней дочери в ДТП с пьяным водителем

фото: ГИБДД РБ

В окрестностях башкирского города Салавата вечером 13 декабря произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась на первом километре Южного объезда, где столкнулись встречные Suzuki Grand Vitara, за рулем которого находился 67-летний мужчина, и Chevrolet Aveo под управлением 37-летней женщины. В результате инцидента с травмами были госпитализированы три человека: оба водителя и 10-летняя дочь автомобилистки из Chevrolet. 40-летний отец девочки, находившийся на пассажирском сиденье, скончался на месте происшествия.

– Установлено, что водитель "Suzuki" находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство, – передали в ГИБДД.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло пять ДТП, в которых два человека погибли и семеро пострадали.