Коронавирус в Башкирии на 13 декабря 2020 года: число жертв COVID-19 стало рекордным

Коронавирус в Башкирии на 12 декабря 2020 года: число жертв COVID-19 стало рекордным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«КП-Уфа» следит за развитием событий, связанных с распространением COVID-19. Сегодня, 13 декабря, Минздрав Башкирии проинформировал, что за сутки в регионе зарегистрировали 153 новых заболевших. Всего за весь период пандемии заболевшими признали 16 012 человек.

Увеличилось также и число погибших, став рекордным. За прошедшие 24 часа известно о трех умерших от ковида. Всего зарегистрировано 100 скончавшихся от опасной инфекции.

В настоящий момент активно болеют 2894 человека, из них в больницу попали 769 пациентов, 2125 человек лечатся дома.

В БАШКИРИИ ВМЕСТЕ С СОСЕДНИМИ РЕГИОНАМИ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ ЗАБОЛЕВШИХ

В ПФО, по оценке экспертов, за весь период пандемии коронавируса зарегистрировано около 300 тысяч заболевших. В настоящий момент болеют 43 тысячи человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что из-за коррекции подхода в лечении в настоящий момент снизилась смертность от COVID-19. Все эти данные были озвучены на совещании с главой Башкирии Радием Хабировым и полпредом президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

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В БАШКИРИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ ИЗ КОЛЛЕДЖЕЙ ОТПРАВЯТ НА КАНИКУЛЫ ПОРАНЬШЕ

Минобразования Башкирии выпустил рекомендации для руководителей колледжей, техникумов и профучилищ отправить первокурсников досрочно на каникулы. Изменения рекомендуется внести с 14 декабря 2020 года.

ВРАЧ ИЗ БАШКИРИИ РАССКАЗАЛА О ПОВТОРНОМ ЗАРАЖЕНИИ КОРОНАВИРУСОМ

Врач-эпидемиолог нефтекамской больницы в Башкирии Луиза Волошко рассказала, могут ли быть повторные случаи заражения коронавирусом.

По ее словам, в настоящий момент такие ситуации уже встречались, но отметила, что шанс заражения зависит от того, в какой форме болезнь протекала в первый раз.