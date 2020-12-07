«Из-за этих доплат я сам в минус уйду»: инвалид из Уфы рассказал о борьбе за положенные льготы на ЖКХ

Инвалид-колясочник сначала лишился субсидий на оплату коммунальных услуг за долги, которых не было, а теперь не может добиться их возврата Фото: Алексей БУЛАТОВ

История жителя Уфы Глеба К., о котором уже писала «Комсомолка» в конце октября, получила неожиданное продолжение. Напомним, инвалид-колясочник сначала лишился субсидий на оплату коммунальных услуг за долги, которых не было, а теперь не может добиться их возврата. Как оказалось, проблема, с которой он столкнулся, скорее систематическая – осенью в редакцию «КП-Уфа» звонили несколько инвалидов, которым также сократили или вовсе отменили доплату за ЖКУ. Мы попытались разобраться в том, что происходит на самом деле.

ДОКАЖИ ЧТО НЕТ ДОЛГОВ

Как рассказывал Глеб К. в беседе с «Комсомолкой», с момента признания его инвалидом, региональные власти стали доплачивать ему 1700 рублей ежемесячно. Начиная с сентября 2020 года эта сумма стала уменьшаться и в конце октября он получил всего 100 рублей. Тогда-то и выяснилось, что согласно власти Башкирии еще в августе приняли решение – сократить доплату тем льготникам, у кого есть долги за коммуналку.

Вот только у Глеба никаких долгов не было. Все подтверждающие это документы и квитанции имеются в распоряжении редакции. Так что же произошло?

Оказалось, что в Минтруда, а именно они занимаются распределением доплат, получают информацию о льготниках и их долгах автоматически. Данные передают представители управляющей компании. По всей видимости, сотрудники не сделали этого вовремя. Но это только полбеды.

- После публикации (на сайте КП-Уфа – ред.) со мной так никто и не связался. В итоге, позвонил я сам в собес, и мы вроде бы разобрались, что я не должник. А потом началось самое интересное. Мне заявили, что я должен пойти в МФЦ и подать заявление на возврат доплаты. Ключевое слово здесь – пойти, - говорит инвалид-колясочник.

ТОЛЬКО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ

По словам Глеба, сейчас ему начисляют доплату на 800 рублей меньше, чем он получал до сентября 2020 года. Чтобы вернуть эти деньги нужно появиться лично в МФЦ или передать документы через доверенного лица. Но только с нотариально заверенной доверенностью.

- Я задал им резонный вопрос: может ли моя жена подать заявление от моего имени? Мне сказали, что ей понадобится доверенность. Более того, через полгода надо снова к ним идти и повторно писать заявление. Знаете, сколько стоит сделать доверенность у нотариуса? Пять тысяч! То есть чтобы полгода получать субсидию по 800 рублей, я должен потрать пять тысяч. Из-за этих доплат я сам в минус уйду, - говорит мужчина.

По словам Глеба, если бы он мог ходить, это не создало бы никаких проблем.

- Ну побегал бы я по этим кабинетам да по МФЦ, поругался немножко и вернул бы себе эти деньги. Но сейчас везде ограничения по коронавирусу, а бегать у меня уже не получается, - горько говорит инвалид.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.