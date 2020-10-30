Инвалиду из Уфы перестали компенсировать коммуналку из-за долгов, которых нет

Фото: Евгения Гусева

Уфимец Глеб К. попал в очень странную и неприятную ситуацию. С момента признания его инвалидом он получал от республиканских властей компенсацию за услуги ЖКХ в размере 1700 рублей. Однако начиная с сентября, эта сумма стала резко уменьшаться, хотя жилплощадь у него меньше не стала. Как пояснил мужчина в беседе с «КП-Уфа», за сентябрь 2020 года он получил только 500 рублей, а в октябре и вовсе только 100 рублей. Из администрации Советского района Уфы ему пришло письмо, где такие перемены объяснили тем, что у него есть долги по счетам. К слову, живет Глеб в Октябрьском районе.

- Самое интересное, что долгов у меня нет. Супруга пошла даже специально в управляющую компанию и получила справку об отсутствии долгов. Самое интересное, что по телефону этот вопрос со мной обсуждать отказались – сказали, что надо появиться лично. А для этого надо записаться за две недели. Так вот, я попытался это сделать и попал на 12 октября – нерабочий день. А потому жена у меня где-то схватила заразу (коронавирус – Ред.) и мы перестали из дома выходить, - рассказывает Глеб.

По его словам, поначалу он даже не знал, что должникам за ЖКУ будут срезать компенсации – никто ему об этом не сказал. С учетом того, что у него есть справка о полном их отсутствии (имеется в распоряжении редакции. - Ред.), то ситуация становится еще более странной.

В пресс-службе министерстве семьи, труда и соцзащиты «Комсомолке» заявили, система настроена так, что там автоматически появляется информация о том, что получатель льготы погасил задолженность. Может ли там появиться обратная информация – пока не понятно.