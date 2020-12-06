Коронавирус в Башкирии на 5 декабря: прибыла партия вакцины от коронавируса

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в регионе. За последние сутки число заболевших увеличилось на 142 человека, за весь период пандемии зарегистрировано 14975 пациентов.

Известно также и о числе выздоровевших – 12 397 человек, из них 110 вылечились за последние сутки. Лечатся сейчас всего 2490 человек, из них 579 госпитализированы.

Минздрав Башкирии сообщил также и о новой жертве коронавируса – за сутки скончался один человек, всего к текущему моменту зарегистрировано 88 человек. Подробности о погибшем в министерстве не привели.

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ГЛАВА БАШКИРИИ СООБЩИЛ О НАЧАЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Глава Башкирии Радий Хабиров проинформировал сегодня, что в республику поступила первая партия вакцины против коронавируса –1200 доз. Руководитель региона сообщил, что в первую очередь будут привиты медики, учителя и социальные работники. Следующая партия придет до конца года. Хабиров также предупредил, что вакцинация будет бесплатной.

ВРАЧ ИЗ ГОСПИТАЛЯ В ЗУБОВО РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ COVID-19

Башкирская знаменитость врач-инфекционист, который публикует посты о коронавирусе под именем Глеб Глебов, рассказал, что в настоящий момент совместно с другими медиками разрабатывает мобильное приложение, которое поможет поставить диагноз. Для этого его пользователям нужно будет ответить на ряд вопросов.