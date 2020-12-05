Коронавирус в Башкирии на 4 декабря: новый антирекорд по числу заболевших и все, что надо знать об экспресс-тестах на ковид

Для госпитализации придется сдать стандартный анализ ПЦР Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в регионе. Так, за последние сутки в Башкирии установлен новый антирекорд по количеству заболевших – 144 новых случая коронавируса и 408 случае внебольничной пневмонии. Общее же число заболевших в республике увеличилось до 14833 человек. Из них 1884 находятся на амбулаторном лечении с бессимптомной или легкой формой болезни, а еще 575 – в стационарах. Состояние 48 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 10 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Также увеличилось до 87 человек и число жертв ковида: умершим оказался 67-летний уфимец с тяжелыми сопутствующими заболеваниями - ишемическая болезнь сердца, гипертония и атеросклероз.

- Также за сутки выписаны с выздоровлением 76 человек. Всего за время эпидемии выписано 12287 жителей республики, - добавили в региональном Минздраве.

Впрочем, по мнению властей региона, ситуация с COVID-19 в Башкирии стабилизировалась. Поэтому совместно с республиканским Минобром было принято решение, что уже 7 декабря все школьники возвращаются обратно на очное обучение. Режим строгой самоизоляции для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями сохраняется.

В МИНЗДРАВЕ РАССКАЗАЛИ, МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ НА КОВИД

Для тех, кто не желает стоять в очередях на ПЦР или на анализы на антитела, появился экспресс-тест на коронавирус, который можно купить в аптеке или даже в автомате в торговом центре. Его стоимость варьируется в пределах 1300-1500 рублей, а точность составляет примерно 70 процентов. Вот только если вам нужно лечь в больницу и перед этим сдать анализ на ковид, результаты экспресс-теста не будут иметь никакой юридической силы.

- При плановой госпитализации проводится ПЦР-тестирование – причем не ранее, чем за семь дней до поступления в стационар, - уточнила пресс-секретарь Минздрава Башкирии София Алешина.