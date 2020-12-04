Экспресс-тест на коронавирус в Уфе: где купить, сколько стоит, что нужно знать перед приобретением

Экспресс-тест на коронавирус в Уфе: где купить, сколько стоит, важные особенности Фото: из личного архива Виктора Фролова.

С приходом холодного времени года и постепенного увеличения количества больных коронавирусом тема проведения экспресс-теста на коронавирус вновь стала популярной для жителей Уфы и Башкирии. Некоторые граждане уже из принципа хотят узнать, не болели ли они опасным вирусом, но не намерены стоять в очередях на сдачу «стандартного» ПЦР или анализа на антитела. Для таких читателей «КП-Уфа» мы объясняем, в чем особенности сдачи самого «быстрого» анализа на коронавирус.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ

Для любого медицинского теста прежде всего актуальна достоверность. По данным наших федеральных коллег из KP.RU, достоверность результата теста на антитела в коронавирусу составляет порядка 70%. Достаточно ли это для вас – судите сами. С одной стороны, каждый четвертый анализ, согласно статистике, может оказаться неверным. С другой, такой тест можно купить чуть ли не в продуктовом магазине, следовательно, нет вероятности подхватить заразу в очереди в больнице.

ГДЕ КУПИТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В УФЕ

Приобрести тест-систему, показывающую наличие в крови антител на коронавирус, можно в уфимских аптеках. Перед тем, как отправиться за покупкой, лучше будет позвонить конкретно в ваш аптечный пункт и уточнить наличие теста. Дело в том, что не все аптечные сети продают такие системы. Даже наоборот, больше шансов найти в продаже экспресс-тест на коронавирус в Уфе в небольшой несетевой аптеке. Также тесты продают с самовывозом или доставкой в интернете – здесь следует выбирать сайты проверенных аптек или крупных магазинов.

Наконец, экспресс-тесты на коронавирус в Уфе продают прямо в торговых центрах. Приобрести их можно прямо в торговых аппаратах, словно шоколадку или бутылку газировки.

ЦЕНА ЭКСПРЕСС-ТЕСТА НА КОРОНАВИРУС В УФЕ

Стоимость тест-системы из-за ажиотажа, как правило, не опускается ниже 1300-1500 рублей за один экземпляр. При покупке мелким оптом, возможно снижение стоимости и до одной тысячи.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Минздраве Башкирии отметили, что результаты экспресс-тестов на антитела к коронавирусу не имеют юридической силы. Иными словами, вам никто не запрещает тестироваться, но результаты не будут учитывать, если вы, например, захотите лечь в больницу на плановую операцию.

Медики также используют подобные экспресс-тесты (разумеется, сертифицированные и купленные у официальных поставщиков – Ред.), но только в крайних случаях.

- Например, при экстренной госпитализации в больницах или стационарах в целях предварительной диагностики. При плановой госпитализации проводится ПЦР тестирование, не ранее, чем за семь дней до поступления в стационар, - объясняет пресс-секретарь Минздрава Башкирии София Алешина.