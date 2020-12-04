Вне доступа сети: замерзшие ученики из Башкирии развели костер и ловят интернет для «дистанционки» в заброшенной ферме. Фото: взято из видео, поэтому такое низкое качество

Вместо уютных классов – обшарпанные кирпичные стены, вместо теплых батарей – костер, а вместо обеда в школьной столовой – чай из термоса. В таких «комфортных» вынуждены заниматься дети из села Новомусино Куюргазинского района Башкирии. Дело в том, что в селе просто нет интернета, но «дистанционку» никто не отменял.

Все началось с того, что на днях в социальных сетях появилось видео, которая сняла местная жительница. Ролик ужасного качества (неудивительно, интернет то здесь не ловит! - Ред). Но на нем можно разглядеть несколько угрюмых учеников, укутанных в полиэтилен. Ребята занимаются в старом заброшенном коровнике – потому что в селе попросту отсутствует интернет, да и сеть совершенно не ловит. На улице уже морозы, поэтому чтобы окончательно не замерзнуть, дети греются возле костра, а в перерывах между «уроками» родители отпаивают их горячим чаем. Как же вышло, что дети вынуждены учиться в таких условиях – выясняла «Комсомолка».

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ИНТЕРНЕТ-САЛОН»

У Любови К. сын учится в 9 классе. Год ответственный, впереди ОГЭ и другие важные экзамены. По словам женщины, в середине ноября школу закрыли на карантин – сразу у нескольких учителей обнаружили ковид, поэтому всех учеников перевели на дистанционное обучение.

- У нас всегда была проблема с интернетом. Даже мобильный интернет в селе не ловит. Связь есть только в двух местах – на горе, возле старой заброшенной фермы в километре от Новомусино, да в лесополосе примерно в двух километрах от нас. Причем кабель проложили еще в сентябре, обещали подключить, потом перенесли на октябрь, потом на ноябрь… Мы неоднократно обращались в сельскую администрацию, где нам заявили, что интернет обязательно будет – но только в 2021 году, - говорит женщина.

Из-за карантина дети вынуждены заниматься в заброшенном коровнике – в холоде, полумраке. Других вариантов нет, учиться как-то надо. Занятия с учителем никто не отменял.

- Ходят только мальчики, девочек родители не отпускают, иначе вообще все перемерзнут и заболеют. Я бы тоже своего сына не отпускала – а куда деваться? Сын в 9 классе, и так качество образования хромает, а с этой «дистанционкой», да в таких условиях – ну какие они знания могут получить? - возмущается сельчанка. – Вот и получаются, что мальчики учатся, потом берут задания и передают уже остальным. Я уж с иронией даже называю этот коровник «интернет-салоном», но чиновники реагировать не спешат.

Уже в понедельник карантин заканчивается, и все дети возвращаются в школу за парты. Но стоит опять кому-то заболеть, и снова школу переведут на «дистанционку», и что тогда? Снова в коровник?

В администрации Куюргазинского района заверили, что о проблеме им известно, работа по решению уже ведется.

- Действительно, интернет стоит в программе на 2021 год, так что скоро в селе интернет действительно появится. А во-вторых, в понедельник ученики уже выходят на занятия в школу. Все эти недели дети получали задания на почту и самостоятельно их выполняли, проведения видеоуроков никто не требовал, - прокомментировала журналисту «КП-Уфа» представитель районного отдела образования.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, это не единственный случай, когда на дистанте ученики вынуждены заниматься в неожиданных местах из-за плохого интернета. Так, в апреле «КП-Уфа» уже писала о том, как школьники из деревни Кульметово Кигинского района каждый день вынуждены были просить родителей отъехать вместе с ними на километр от села, чтобы на трассе поймать интернет, а потом делать уроки, расположившись прямо на сиденье. С аналогичной проблемой сталкивались и ученики из деревни Кирзя Караидельского района. Дети также отъезжали с родителями от дома на полтора километра и учились в машине, ведь в деревне отсутствовал интернет.

Тогда в министерстве цифрового развития государственного управления Башкирии прокомментировали, что такая проблема действительно есть, но решить ее пока нет возможности.

- Необходимы время и немалые финансовые вложения. Принять окончательное решение по обеспечению деревни связью будет возможно не раньше июля 2020 года, - пояснили в ведомстве.

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