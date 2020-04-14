В Башкирии школьники каждый день ездят на трассу, чтобы поймать интернет и сделать уроки

Накануне в социальных сетях появились фотографии и видеозаписи, как дети сидят в автомобилях и делают уроки. Так вынуждены обучаться ученики из деревни Кульметово Кигинского района. Дело в том, что в населенном пункте нет интернета, который так необходим для дистанционного обучения. Родители вынуждены каждое утро выезжать на трассу, где интернет хорошо ловит, а ребенок писать в тетрадях прямо на сидениях. Каждый день обочины трассы заставлены не менее 40 автомобилями, так Межевская дорога стала местом обучения детей.

- В деревне нет условий обучатся дистанционно. Скорость интернета 100 килобит в секунду. Мы не можем загружать задания и отправлять их вовремя. Чтобы открыть одно задание, надо ждать около двух часов, - пишут жалобы родители детей. - Можете приехать посмотреть сколько машин стоят на дороге, и в них дети сидят с ноутбуками. Просим Вас помочь нам с этой проблемой. Будем очень благодарны.

Такая же проблема наблюдается в деревне Кирзя Караидельского района. Дети отъезжают с родителями от дома на полтора километра и учатся в машине, потому что на их улице нет сети интернет.

В минобразовании Башкирии прокомментировали, что такая проблема действительно есть, но решить ее пока нет возможности.

- Да, такая проблема действительно обозначилась. К нам поступило порядка четырёх обращений от жителей деревни Кульметово Кигинского района. На сегодняшний день оптической линии связи в деревне Кульметово нет, за короткие сроки построить сеть не получится. Необходимы время и немалые финансовые вложения. По предварительным подсчетам, до населённого пункта нужно построить линию связи не менее 18 км. В связи с загруженностью провайдера в период временной самоизоляции принять окончательное решение по обеспечению деревни связью будет возможно не раньше июля 2020 года, - сказали в ведомстве.

Деревня обеспечена мобильным интернетом только в стандарте 2G. Но в минобре уверены, что этого вполне достаточно для обмена информацией между учениками и педагогами в период перехода на дистанционный образовательный процесс.