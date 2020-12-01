В Росгидромете сообщили, как изменится погода в Башкирии в декабре 2020 Фото: Рустем АХУНОВ

Синоптики Росгидромета сообщили, что погода в декабре 2020 в Башкирии будет ниже нормы на один градус.

Осень 2020 года запомнилась жителям Башкирии умеренно теплой погодой без каких-то климатических аномалий. Первые два месяца сезона оказались на редкость теплыми, а выпадающий снег перестал таять лишь во второй половине ноября.

Характерная для декабря погода сохранится и в большинстве регионов России. KP.RU со ссылкой на Росгидромет сообщает, что в азиатской и европейской частях России средняя температура воздуха будет немного выше нормы – на 1-2 градуса.

ПОГОДА В БАШКИРИИ В ДЕКАБРЕ 2020

Примечательно, что исключением из общих для всей страны правил станет погода в Башкирии в декабре 2020. Здесь среднесуточная температура воздуха будет на градус ниже, чем в среднем по стране. Похожая ситуация сложится и на юге Оренбургской области. Обильных осадков в декабре жителям Башкирии ждать не стоит – снега выпадет лишь около 80% от среднегодового значения.

Напомним, что согласно долгосрочному прогнозу погоды на зиму 2020 года, в регионе не ожидается серьезных погодных аномалий. По данным Росгидромета, среднесуточная температура воздуха в Башкирии в декабре-феврале будет колебаться в диапазоне от -12 до -15 градусов. Самым холодным месяцем зимы 2020 синоптики назвали январь 2021 года.