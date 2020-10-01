Зима - счастливая пора для детей! Фото: Артем КИЛЬКИН

Росгидромет опубликован прогноз погоды на зиму 2021 в Башкирии.

Долгосрочные прогнозы погоды, которые время от времени представляют метеорологи, отличаются тем, что они сбываются с вероятностью от 58 до 81%. В основном специалисты прогнозируют только природные аномалии, а их – с каждым годом все больше и больше. «КП – Уфа» публикует предварительный прогноз погоды на зиму 2020-2021 годов. Пока новости приятные – зима не предоставит нам неприятных сюрпризов, температура воздуха будет в пределах нормы.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В БАШКИРИИ НА ЗИМУ 2021

В предстоящую зиму 2021 в Башкирии не будет каких-либо невероятных аномалий. Ураганов, снежных бурь, рекордных морозов за 50 или напротив, плюсовой температуры в декабре 2020 года не ожидается.

Зимой на территории республики температура воздуха будет находиться в пределах нормы. Также есть вероятность, что температура будет выше нормы. В декабре ожидается –12, в январе -15, в феврале –13 градусов.

- Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается в Южном федеральном округе, на большей части Северо-Кавказского федерального округа и на юге Приволжского федерального округа. Ниже, чем в январе 2020 года средняя температура воздуха ожидается в Центральном и Приволжском федеральных округах и на большей части Сибирского федерального округа, - прокомментировали в Росгидрометцентре.

Теплая, не аномальная зима в 2021 году будет ждать не только Башкирию, но и другие города России.

О том, когда же выпадет снег, информации пока нет. Но, судя по тому, что уже в сентябре по ночам в некоторых районах республики столбики термометров показали «минус», а в горах и вовсе выпал снег, осадки не заставят себя долго ждать.