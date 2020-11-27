Когда похолодает в Башкирии Фото: Рустем АХУНОВ

Уже в начале декабря в республике установится по-настоящему зимняя погода – в Башкирии похолодает до -17 градусов.

Прошедшая осень 2020 порадовала жителей региона теплой погодой без обильных осадков. Пасмурное и хмурое небо мы увидели лишь в ноябре, когда в Башкирии начались небольшие похолодания.

Тем не менее, природа берет свое, поэтому постепенное снижение температуры в регионе начнется уже в самом начале декабря. Так, в первых числах месяца по ночам в Башкирии похолодает до -17 градусов. Днем температура воздуха будет подниматься до -10 градусов.

Примечательно, что более холодным окажется именно первая половина декабря. После 14 числа похолодания в Башкирии сойдут на нет - ночная температура воздуха не будет опускаться ниже -12 градусов. Днем и вовсе потеплеет до -7.

Напомним, что ранее «КП-Уфа» публиковала долгосрочный прогноз погоды на зиму 2021 в Башкирии. По данным Росгидромета, в предстоящем сезоне жителям региона не стоит ждать каких-либо аномалий и сюрпризов от природы. Температура воздуха зимой 2021 в республике будет соответствовать среднегодовым показателям – в декабре около -12, в январе -15, а в феврале -13 градусов. Похожая ситуация прогнозируется и в остальных частях России.