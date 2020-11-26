«Скитался по улицам»: в Уфе поймали подозреваемого в педофилии, который представляется девушкой

Константин Силантьев в последние дни скитался по улицам и подвалам

Уфимцы выдохнули спокойно: 22-летнего извращенца, подозреваемого в надругательстве и ограблении первоклассника, задержали. Константина Силантьева разыскивали с 15 ноября, именно тогда он подкараулил семилетнего мальчика, возвращавшегося домой из школы, в подъезде одной из многоэтажек в Деме (спальный уфимский район - ред.), ударил по лицу, совершил развратные действия, а после отобрал мобильник и скрылся. Заплаканный мальчик дома рассказал все родителям, и мать немедленно сообщила о случившемся в полицию.

Опросив соседей, очевидцев и самого ребенка, а также отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, следователи установили личность подозреваемого в педофилии, а вскоре его ориентировки разлетелись по всей республике. Уже тогда стало понятно, что у Константина Силантьева есть серьезные проблемы с психикой – он представлялся вымышленными женскими именами.

Парень начал краситься и носить женскую одежду после смерти матери

СТАЛ ВЕСТИ СЕБЯ СТРАННО ПОСЛЕ СМЕРТИ МАТЕРИ

«Комсомолке» удалось найти друга Константина Силантьева, с которым они раньше учились в колледже. Товарищ рассказал, что у парня было сложное детство – сначала его мать убила его отца, за что и отправилась в исправительную колонию, а сам Константин отправился в детдом. После, когда женщина освободилась, парень переехал к ней в Уфу, но семейная идиллия была недолгой. Мать Кости вскоре умерла от онкологии, а сам парень стал вести себя очень странно – замкнуто, перестал посещать учебу, начал выпивать, краситься, носить женскую одежду и рассылать эти фотографии своим друзьям.

- Сначала начал красить волосы. Мы ему говорим, ты же мужик, что за эксперименты еще такие. Он в ответ: «Да прикольно же!». Потом начал ногти красить, а однажды вообще так накрасился, что мы его даже и не узнали. Вообще не отличить было, девочка это или мальчик, - вспоминает бывший друг подозреваемого извращенца.

Фото: СК РБ

ЗАДЕРЖАЛИ НА УЛИЦЕ

В итоге несколько дней Константину удавалось скрываться от стражей порядка. «КП-Уфа» было известно, что парень скитался по заброшенным домам, ночевал в подвалах – его неоднократно видели на улицах Демы бывшие приятели, но задержать до последнего дня его так и не удавалось. Наконец, парня все же удалось поймать, когда его опознали прохожие на улице. Причем нашли его именно в том районе, где он находился по версии нашего издания.

- В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, - уточнили в пресс-службе регионального следственного комитета.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.