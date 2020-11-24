«Возможно, скрывается в заброшенном доме»: очевидцы сообщают, что видели педофила, надругавшегося над ребенком в Уфе

Очевидцы просят жителей Демы быть внимательнее на улицах. Фото: СК РБ

В Уфе вовсю идут поиски 22-летнего Константина Силантьева, который 15 ноября напал на ребенка в подъезде в Деме, совершил развратные действия, ударил мальчика и отобрал у него телефон. Пока злоумышленника ищут следователи и полицейские, знакомые парня сообщают, что видели его в том же районе – совсем неподалеку от дома, где и совершилось преступление.

- Два дня назад проходил мимо «Южного» рынка, совершенно спокойным шагом, где в 18.30. По улице Магистральной потом еще гулял. Просим, у кого есть возможность, обыскать окрестность, - написала в местной «подслушке» бывшая знакомая Константина.

- Костю видел наш общий знакомый, который возвращался с работы. Это был точно он. Знакомый тогда еще не знал, что Костю разыскивают, поэтому не попытался его задержать. Скорее всего, он обитает где-то неподалеку. У него есть там полуразрушенный частный дом, в котором он раньше жил с матерью, пока она не умерла, может, он там скрывается, - уточнила девушка. - Я раньше с ним общалась, были в одной компании, сроду бы не подумала. А вообще у него с головой у него начались проблемы сильные, стал каким-то нормальным, токсикоманил…

Напомним, что «Комсомолке» уже удалось ранее пообщаться с друзьями Силантьева, и они рассказали, что парень стал себя странно вести после смерти матери – начал краситься, носить женскую одежду, красить волосы. При этом друзья уверяют, что никогда бы не подумали, что странный, но достаточно тихий и замкнутый парень будет способен обидеть ребенка.

Приметы: на вид 20 лет, худощавое телосложение, рост 160-165 см, светлые крашеные короткие волосы.

В день совершения преступления был одет: красная куртка до колен, серая кофта с большой горловиной, темная шапка, темные брюки и темные ботинки. При себе имел рюкзак темного цвета со светлой вертикальной полосой в центре.

Также может быть одет: черная куртка до колен, темные штаны и яркие разноцветные кроссовки

Если вам что-то известно о местонахождении Константина Силантьева, просьба немедленно сообщить в региональный следственный комитет по телефону: 8(347)251-62-51 или в полицию по номеру 02.