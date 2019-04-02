В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства Башкирии Евгения Гурьева

Накануне стало известно о задержании бывшего вице-премьера и, по совместительству, министра земельных и имущественных отношений правительства Башкирии Евгения Гурьева. По данным «Комсомолки», сотрудники силовых структур давно проверяли его деятельность на посту «распорядителя» казенных земель и предприятий. В конце октября прошлого года он добровольно ушел в отставку вместе с другими вице-премьерами правительства.

«БОЛЬШОЙ ХАПОК»

Незадолго до отставки главы Башкирии Рустэма Хамитова известный в республике журналист Рамиль Рахматов выпустил ряд публикаций в газете «Bonus» под общим названием «Большой хапок». В этих материалах он изложил свою версию бурной деятельности Гурьева. В частности, по мнению Рахматова, тогда еще высокопоставленный чиновник организовал несколько «серых схем» приватизации государственных предприятий и реализации казенных земель.

Как только в регионе сменилось руководство, стало ясно, что Евгению Гурьеву не достанется места в команде Радия Хабирова. После непродолжительной паузы силовики сначала задержали подчиненную Гурьева, руководителя ГУП «Управление административными зданиями» Эльвиру Берг, а затем пришли и за самим экс-вице-премьером. Берг предъявили обвинение в превышении полномочий и растрате на 3,5 млн рублей. По версии следствия сумма ущерба казне от деятельности самого Гурьева составила около 47 млн рублей.

ПРОДАВЕЦ ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

По результатам проверки следователи установили, что еще в 2015 году министр организовал продажу казенных земель в обход конкурсных процедур. Два земельных участка, расположенные в Уфе, он, якобы, распорядился продать по заниженной стоимости. Общая площадь государственной земли, переданной в частные руки, составила 17 тысяч квадратных метров. По данным следствия, покупателем выступила компания «СУ-10», принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову.

Примечательно, что на момент продажи, министерство земельных и имущественных отношений Башкирии не имело права распоряжаться этими участками. Более того, по данным силовых структур, землю продали вдвое дешевле кадастровой стоимости. В свою очередь, рыночная стоимость этих участков значительно выше кадастровой.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

На днях «Большой хапок», как назвал эту историю в своих статьях Рамиль Рахматов, вышел на финишную прямую. 1 апреля Евгений Гурьев был задержан, ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. На момент подписания номера в печать меру пресечения бывшему вице-премьеру правительства Башкирии еще не избрали.

Стоит отметить, что на сегодняшний день уголовное дело в отношении бывшего члена правительства Башкирии – случай единичный. Ранее в поле зрения силовых структур попадали лишь чиновники помельче. Так, например, с августа прошлого года продолжается судебный процесс по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова. Его и еще одного бывшего зама уфимского градоначальника Марата Гареева также обвиняют в превышении полномочий. Правда, сумма ущерба, якобы, нанесенная ими городской казне составляет более 1 млрд рублей.

Приговор экс-чиновникам еще не вынесен, но их дело уже произвело «эффект домино». Опять же, по версии следователей, Филиппов через посредников пытался дать взятку первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову. Теперь последний находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в получении взятки.