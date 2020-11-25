«Волшебная сила аллопланта»

Фото предоставлено «Всероссийским центром глазной и пластической хирургии»

Ежегодно тысячи людей со всей России и из-за рубежа приезжают сюда, чтобы снова слышать и видеть, возвращать движение неподвижным суставам, чтобы без стеснения общаться с людьми. В чем секрет?

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД – КАКОЙ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ

На одном из корпусов Центра имеется вывеска – «Эстетическая коррекция». Звучит как название модной косметологии. Но только сотрудники клиники и те, кто обращается сюда за помощью, знают – какие важные и в то же время чудесные вещи тут происходят.

Это – лаборатория индивидуального глазного протезирования. Место, где людям уже на протяжении 35 лет возвращают уверенность в себе.

- К нам обращаются люди с анофтальмом (отсутствие глазного яблока) – будь то врожденный дефект, или последствие травмы, а также с сопутствующими проблемами. Среди них есть ветераны военных действий, жертвы терактов и пострадавшие в бытовых ситуациях - рассказывает Ринат Кутушев, заведующий лабораторией индивидуального глазного протезирования «Всероссийского центра глазной и пластической хирургии» Минздрава РФ. – Человек без глаза не может выйти в люди, кто-то прячет лицо за челкой, другие носят повязку. Наша задача – социальная адаптация этой категории людей.

Кутушев Ринат Закиевич

В Центре оказывают полный комплекс услуг по протезированию – огромный спектр поистине ювелирной работы.

- Мы удаляем травмированный глаз, имплантируем опорно-двигательную культю, за счет которой будущий протез будет подвижен, изготавливаем сам протез и здесь же устанавливаем его, - говорит Ринат Кутушев. – Человек приезжает сюда и в одном месте решает все свои проблемы.

ХУДОЖНИКИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

«Аллоплант», как называют Центр в народе, словно другая планета. Здесь наряду с врачами трудятся самые настоящие дипломированные художники. Именно мастера миниатюрной живописи отвечают за то, чтобы протез был внешне не отличим от настоящего глаза.

- Как происходит работа: из пластмассы изготавливается форма по индивидуальным параметрам, на которую художник срисовывает рисунок радужки глаза пациента. Также изображаются сосуды, симметричные тем, какие имеются в здоровом глазу, - рассказывает Ринат Закиевич. – Спустя 3-4 дня пациент получает протез, который очень реалистично выглядит.

Вы спросите, а при чем тут аллоплант – тот самый, не имеющий аналогов во всем мире, уникальный биологический материал. Оказывается, он применяется при изготовлении и имплантации опорно-двигательной культи, при коррекции конъюнктивальной полости (проще говоря, то место, где «сидит» глаз), и в сопутствующих пластических операциях, например, для пластики века.

К примеру, раньше, чтобы сформировать конъюнктивальную полость, использовали слизистую губы самого пациента, т.е. операция проводилась дважды. Сейчас с помощью аллопланта формируется новая конъюнктивальная полость и нет необходимости травмировать пациента дважды.

ЛЕЧИМ ХРАП

Где глаза, там и уши. В 2019 году в Центре появилось лор-отделение, всего на 8 коек. А в начале 2020 года его реорганизовали в отделение «Хирургии головы и шеи». Здесь трудятся оториноларингологи, стоматолог, челюстно-лицевой хирург и эндокринный хирург. Последнее, как оказалось, очень важно: Башкортостан – эндемичный регион по заболеваниям щитовидной железы.

– Наш мультидисциплинарный подход может быть применен в этой области, так как исходом заболеваний щитовидной железы может быть эндокринная офтальмопатия – когда развивается злокачественная горизонталь, - поясняет Дмитрий Щербаков, заведующий отделением хирургии головы и шеи. - Здесь необходима трансназальная хирургия, то есть операция без разреза. До настоящего времени в Уфе такие операции не проводились. А сейчас мы развиваем это направление и подходим максимально комплексно к этой проблеме.

Щербаков Дмитрий Александрович

Помимо прочего, в Центре помогают пациентам со слезотечением, страдающим хроническими тонзиллитами, головокружением и даже спасают от храпа! Что касается стоматологии, здесь предоставляют все виды протезирования – в том числе при полном отсутствии зубов у пациента.

- Я занимался разработкой различных видов аллопланта, и получил понимание, где эта технология применима наиболее эффективно и даже безальтернативно: это, например, хирургия глазницы, хирургия лицевого черепа, в целом, - отмечает доктор Щербаков. - Есть, конечно, аналоги. Например, трансплантация собственных тканей пациента – скажем, реберных хрящей. Но это: трата времени, лишняя травматизация пациента, дополнительные риски. Аллоплант же – уже готовая технология, которая удобно применяется и дает отличный результат.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Ортопедическое направление Центра курирует Ульфат Мусин.

- Зная, как действует аллоплант в сфере офтальмологии, мы решили применить те же подходы в ортопедии, – говорит доктор Мусин. – К нам обращаются пациенты с болезнями позвоночника и суставов, которым были предложены операции, но они из-за боязни отказались. Этим пациентам мы предлагаем лечение по нашей методике с применением аллопланта, который вводится инъекционно в сустав или межпозвонковое пространство. Уже после первого введения аллопланта, пациенты отмечают улучшение состояния и увеличение подвижности суставов. Практически во всех случаях наблюдается положительный эффект. Например, пациентка из Чечни: артроз 4 стадии, суставного хряща практически нет. Оперировать ее отказывались - диабет, большой вес, соответственно, велики риски осложнений вплоть до угрозы жизни, - вспоминает Ульфат Камильевич. – Я сначала не хотел браться! Но пациентка меня уговорила. Ввел аллоплант, женщина уехала домой. Через месяц возвращается за повторной процедурой – уже с тростью вместо костылей. В третий раз пациентка вернулась без трости и с двумя снимками: на первом суставного хряща практически нет, на другом – есть! Помню, женщина еще жаловалась, что ее обвинили в поликлинике, дескать, она сначала подсовывала чужие снимки, чтобы выбить себе инвалидность (смеется).

Мусин Ульфат Камилович

Кстати, доктор даже ставил эксперимент на себе.

- У меня была спортивная травма колена. Ныло, болело, - делится Ульфат Мусин. - Я ввел себе аллоплант, и – чуда не случилось. А спустя какое-то время проснулся утром и понимаю: не болит! В итоге я трижды ввел себе биопрепарат и теперь летом езжу на работу на велосипеде из Зеленой Рощи.

Кроме того, по словам специалистов «Всероссийского центра глазной и пластической хирургии», аллоплант не имеет побочных эффектов и не отторгается организмом. Все это позволяет его называть поистине универсальным средством.