На оборонном заводе в Башкирии в результате сбоя погиб человек, еще двое пострадали

Одному из пострадавших на предприятии диагностировали ожоговый шок

На оборонном заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке в результате сбоя технологического процесса пострадали три человека. Один из них погиб.

Как сообщили в городской администрации, инцидент в одном из цехов произошел накануне днем, 23 ноября, около 13:30. Известно об этом стало только поздним вечером. Предположительно, речь идет о взрыве пороха.

– Ведётся расследование. Согласно Трудовому кодексу, предприятие должно в течение суток уведомить о несчастном случае соответствующие службы и органы, – передали в мэрии.

Смерть работника завода «КП-Уфа» подтвердили в министерстве здравоохранения республики. Еще один сотрудник серьезно пострадал – у него ожоговый шок третьей степени. Он госпитализирован вертолетом санавиации в башкирскую столицу Уфу - в городскую клиническую больницу №18. Состояние третьего оценивается как удовлетворительное. Ему назначено амбулаторное лечение.

В МЧС и Следственном комитете Башкирии происшествие не комментируют.

Оборонный завод «Авангард» был создан в 1943 году. Предприятие изготавливало и поставляло пороховые заряды для фронта в года Великой Отечественной войны. Сейчас предприятие производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов.

Напомним, год назад на заводе «Авангард» выявили крупное хищение взрывчатки. Было украдено 276 тонн пороха.