В Башкирии женщина, оставившая умирать новорожденную дочь в бане, отделалась условным сроком

Молодая женщина среди сельчан считалась примерной матерью

На днях Балтачевский районный суд Башкирии поставил точку в нашумевшей истории с убийством матери своей новорожденной дочери. Напомним, что 8 марта 2020 года 27-летняя жительница села Верхние Татышлы пришла в местную больницу вместе с телом новорожденной дочери. Алина Ч. (имя изменено – Ред.) утверждала, что ребенок родился мертвым, а сама она растерялась, поэтому не вызвала сразу ни скорую, ни полицию. В итоге судмедэкспертиза показала, что девочка родилась живой и здоровой. Вот только ее мать, не желая воспитывать еще одного ребенка, сначала родила ребенка в бане, а потом утопила его в тазу. Несколько дней женщина занималась своими делами, после чего все же решила обратиться в больницу. Следователи сразу возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью своего новорожденного ребенка» и отправили сельчанку под домашний арест.

- Проведенная судмедэкспертиза и другие доказательства вины, собранные следователями, доказали, что смерть ребенка была насильственной, да и сама подсудимая в итоге призналась в содеянном. Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.

При вынесении приговора суд учел, что Алина в одиночку воспитывала пятилетнюю дочь. Ее муж ушел из семьи, оставив жену с малолетним ребенком на руках. Чтобы свести концы с концами молодая женщина устроилась продавщицей в местный магазин. Соседи всегда отзывались об Алине как работящей и приличной женщине и примерной матери. Многие признаются, что никогда бы не подумали, что эта маленькая и хрупкая женщина способна на убийство своего малыша.

- Хорошая она женщина, рано без матери осталась, всю жизнь прожила с отцом, потом появилась мачеха. Так она материнской ласки и не видела. Мужа тоже у нее не было, но за помощью она к нам никогда не обращалась, всегда сама справлялась, - рассказали тогда «Комсомолке» в сельской администрации.