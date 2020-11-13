Процедура наблюдения продолжается: как сейчас развивается ситуация с «Золотым запасом» в Башкирии

На сегодняшний день процедура наблюдения продолжается

История с вкладчиками инвестиционной платформы «Золотой запас» в Башкирии продолжает развиваться. На днях стало известно о создании рабочей группы в Госсобрании-Курултае для «решения проблем вкладчиков». Однако на сегодняшний день продолжается процедура наблюдения, введенная в отношении как самой компании «Золотой запас», так и в других фирмах, выступавших заемщиками. О том, что сейчас происходит в этой истории, в материале «Комсомолки».

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В марте 2019 года стало известно, что Центробанк России отзывает лицензию у Роскомснаббанка. На тот момент на его счетах находились деньги заимодавцев «Золотого запаса». В итоге, доступ к своим вкладам потеряли четыре тысячи человек. Вернуть их сразу и в полном объеме тогда не представлялось возможным.

Чтобы разрешить эту ситуацию вкладчики краудфандинговой платформы разделились на две группы. Одни требовали немедленно возбудить уголовное дело по факту мошенничества, а другие предлагали пойти по пути банкротства фирм-заемщиков. Второй вариант на сегодняшний день доказал свою эффективность – в ходе процедуры наблюдения внешний управляющий обнаружил у заемщиков активы, которые стали гарантом возврата денег заимодавцам.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС

На сегодняшний день выплаты вкладчикам краудфандинговой платформы продолжаются. Недавно в Курултае Башкирии прошел круглый стол, посвященный проблемам «Золотого запаса». По данным, озвученным там же начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии Геннадием Мосякиным, только шесть из 32 фирм-заемщиков еще не выполнили свои обязательства на общую сумму 1,4 млрд рублей примерно перед четырьмя тысячами физических лиц.

Тем временем компании заемщики продолжают предоставлять новые гарантии возврата денег. Так, например, в завершающей стадии находится оформление в собственность этих фирм двух крупных активов. Об этом «КП-Уфа» сообщил председатель СПЧ при главе Башкирии Владимир Барабаш.

По его словам, на данный момент в собственность каждой из фирм-заемщиков пропорционально их долгам перед заимодавцами оформлен крупный объект недвижимости в Уфе.

- Оформление документов уже завершено. На сегодняшний день этот объект недвижимости оценивают эксперты, чтобы затем выставить на продажу, - пояснил Владимир Барабаш. Таким образом заимодавцы «Золотого запаса» получили новые гарантии возврата своих денег.

После продажи этого объекта недвижимости в центре Уфы вся сумма будет направлена на погашение обязательств перед вкладчиками краудфандинговой платформы. Ранее «Комсомолка» уже писала о том, какой долей в этом объекте владеет каждая из фирм-заемщиков.

Есть еще одна хорошая новость для заимодавцев «Золотого запаса». Ранее сообщалось, что среди активов, принадлежащих заемщикам есть несколько крупных земельных участков в районе села Русский Юрмаш. На сегодняшний день завершился процесс оформления этих земель в собственность ООО «Родные просторы», которая, в свою очередь, принадлежит компаниям заемщикам. Также полным ходом идет процесс перевода этих земель из сельскохозяйственных в категорию «земли населенных пунктов». Этим занимается правительство Башкирии и власти Уфы и Уфимского районов.

Стоит отметить, что власти республики заинтересованы в скорейшем решении проблемы вкладчиков «Золотого запаса». Именно поэтому никаких дополнительных бюрократических барьеров по переводу земель в Русском Юрмаше в иную категорию не возникнет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Буквально на днях в социальных сетях и в СМИ стали появляться сообщения о том, что МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по ситуации, связанной с заимодавцами «Золотого запаса». Как мы уже писали ранее, еще года назад почти все вкладчики приняли решение идти по другому пути и добиваться банкротства фирм-заемщиков.

К слову, в самом бэк-офисе «Золотого запаса» узнали о возбуждении уголовного дела из соцсетей.

- О возбуждении дела мы пока знаем только из социальных сетей, - заявила в беседе с «КП-Уфа» директор бэк-офиса «Золотого запаса» Жанна Глобенко. - В адрес нашей организации или кого-то из сотрудников никакие документы из МВД не поступали и никого для ознакомления с материалами дела или иных процессуальных действий не приглашали. После того, как наши юристы будут ознакомлены с документами по возбуждению дела, тогда и будем принимать решение о дальнейших юридических шагах.

Прокомментировал историю с уголовным делом и председатель Общественного движения «Вкладчики ИК Золотой запас» Сергей Гладышев.

- Общественное движение, председателем которого я являюсь, создано 5 апреля 2019 года и включило в себя более двух тысяч граждан-инвестировавших свое деньги через ООО «Золотой запас». Напомню, всего их около 4 тысяч. Также есть инициативная группа, включающая еще около тысячи кредиторов, с которой наше общественное движение параллельно работает над возвратом денежных средств гражданам.

Как это часто бывает, остановка выплат от Золотого запаса в прошлом году спровоцировала панику в среде граждан. Разумеется, что люди ринулись писать заявления в полицию и прокуратуру. Однако тогда, прокуратура и МВД заниматься нашей проблемой не захотели, от нас просто отмахнулись. Тогда мы взяли инициативу в свои руки и объединились.

Полтора года мы работали над тем, чтобы цивилизованно решить проблему выплат и вот теперь, когда этот механизм нами выработан, начата процедура банкротства, найдены активы для погашения задолженности, МВД решило возбудить уголовное дело. При том, что мы многократно просили их не вмешиваться, объясняли, теперь мы разобрались в ситуации и хищений здесь не видим.

Вообще, все это очень странно и вызывает множество вопросов.

Этим летом появился депутат Курултая Башкирии – Дмитрий Чувилин, который начал активно агитировать граждан добиваться возбуждения уголовного дела. К слову, в Курултай мы тоже много раз обращались в самом начале всей этой истории, однако тогда депутатам, как и правоохранителям до нас не было дела.

На общем собрании, Чувилину открыто сказали не лезть в наше дело, но его это не остановило, он продолжил настаивать на возбуждении уголовного дела вопреки нашей воле.

Мы подошли к финальной стадии решения проблемы, нашли имущество и механизм его монетизации, как вдруг о нас вспомнили депутаты и МВД, отчего у них вдруг сейчас появилось такое рвение?

Мы прекрасно понимаем, что банкротство и уголовное дело это по сути две взаимоисключающие процедуры. Если в рамках уголовного дела, начнутся изъятия документов, наложения арестов на имущество предприятий должников, то перспектива возврата наших денег передвинется на годы.

Вызывает множество вопросов и статья, по которой возбудили уголовное дело.

Статья 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность. Даже студент юрфака скажет, что это полный абсурд, поскольку Гражданский кодекс позволяет организациям получать займы, чем и занимался ООО «Золотой запас».

Еще один интересный момент, по инициативе того же депутата Чувилина, в Государственном собрании – Курултай РБ был проведен круглый стол по теме Золотого запаса. На круглом столе были и представители нашего общественного движения, в том числе, я.

Было принято решение о создании рабочей группы на базе Госсобрания, при этом в нее включили кого угодно, только не представители нашего общественного движения, в результате, чьей деятельности мы сегодня получили шанс возврата своих денег!

От лица всех двух тысяч членов общественного движения заявляю, мы не поддерживаем возбуждение уголовного дела и выступаем против него! – заявил Сергей Гладышев.

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