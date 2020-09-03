Выплаты вкладчикам «Золотого запаса» продолжаются: как развивается ситуация на данный момент

На сегодняшний день общая сумма, которую вернули заимодавцам с начала этой истории, составила 1,742 млрд рублей

Ситуация с вкладчикам инвестиционной платформы «Золотой запас» в Башкирии продолжает развиваться. Как рассказал председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш, постепенно снижается общая сумма задолженности. На сегодняшний день общая сумма, которую вернули заимодавцам с начала этой истории, составила 1,742 млрд рублей. Параллельно в отношении фирм-заемщиков, в том числе ООО «Золотой запас», была введена процедура наблюдения. Это также принесло свои плоды. О том, как развивается ситуация и что известно на данный момент, расскажет «Комсомолка».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В марте прошлого года Центробанк России отозвал лицензию у одного из последних башкирских банков – «Роскомснаббанка». На его счетах в «замороженном» состоянии оказались деньги вкладчиков «Золотого запаса». Четыре тысячи человек потеряли доступ к своим накоплениям, вложенным в этот инвестиционный проект. Проще говоря, вернуть деньги сразу и до последней копейки не представлялось возможным.

Ситуация обострилась около года назад. Вкладчики «Золотого запаса» разделились на два лагеря. Одни требовали немедленно возбудить уголовное дело, а другие хотели добиваться банкротства тех компаний, которые работали на площадке. К делу подключился Совет по правам человека при главе Башкирии.

После бурных и продолжительных дискуссий стало понятно, что наиболее приемлемым для всех вкладчиков «Золотого запаса» будет вариант с банкротством компаний-заемщиков. Недавно первая часть этого процесса была запущена. Так, в ООО «Форум», ООО «Тихая гавань», «Центр комплексных решений», ООО «Дарс», ООО «Парк-сити», ООО «Советник» и самом «Золотом запасе» началась процедура наблюдения. Это значит, что на данном этапе, внешний управляющий определяет, какое имущество есть у этих фирм.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ

Как отмечает председатель СПЧ при главе Башкирии Владимир Барабаш, вопреки «замороженным» счетам в «Роскомснаббанке», деньги заимодавцам «Золотого запаса» постепенно выплачиваются. На начало сентября сумма выплат уже достигла 1,742 млрд рублей.

Месяц назад председатель СПЧ при главе Башкирии в беседе с «Комсомолкой» отмечал, что решается вопрос о передаче крупного объекта недвижимости в центре Уфы в собственность компаний-заемщиков. Накануне стало известно, что этот процесс завершен.

- На компании-заемщики «Тихая гавань», «Золотой запас», «Центр комплексных решений», «Новация», «Парк Сити», «Форум», «Дарс», «Советник» переоформлено право собственности на этот объект. Они стали совладельцами, пропорционально той задолженности, которая у них есть перед заимодавцами, - пояснил Владимир Барабаш.

По его словам, процесс продажи этого объекта недвижимости уже запущен. На данный момент идет его оценка и подготовка к торгам.

- В случае продажи, все заимодавцы гарантированно получат деньги от этой сделки. Если ранее мы говорили о том, что у заемщиков есть имущество, которое можно продать, то сейчас активов стало существенно больше, - отмечает Владимир Барабаш.

На сегодняшний день известно, что практически у каждой фирмы, работавшей через платформу «Золотого запаса», есть в собственности ряд других объектов недвижимости и земельные участки. Это имущество разыскал временный управляющий. По экспертной оценке суммарная стоимость этих активов более чем 3 миллиарда рублей. И туда еще не успели «приплюсовать» здание в центре Уфы.

Взять, например, активы ООО «Тихая гавань». По данным временного управляющего в собственности организации находится нежилое помещение площадью в 781 квадрат и два земельных участка площадью 3293 и 586 кв.м. соответственно. А теперь организация владеет еще и 19% компании, которой принадлежит тот самый объект коммерческой недвижимости в центре Уфы.

В свою очередь, «Центр комплексных решений» владеет 14% «Новация» имеет долю в 13%, а «Дарс» и вовсе 29%.

Как мы уже писали ранее, у каждого из заемщиков есть имущество, которое можно продать, чтобы рассчитаться с вкладчиками.

ЕЩЕ ОДИН АКТИВ

Аналогичная история происходит и с земельным участком в селе Русский Юрмаш. Этот актив теперь принадлежит фирмам-должникам, работавшим через платформу «Золотой запас». Каждая организация получила долю пропорционально своему долгу перед заимодавцами.

- Земельный участок, порядка тысячи гектар, оформлен на одну из организаций. А уже сама организация принадлежит фирмам-заемщикам, - рассказал Владимир Барабаш.

По его словам, процесс перевода земли из сельхоз угодий в категорию «земли населенных пунктов» уже начался. Сейчас ведутся работы по корректировке генерального плана – этим занимаются как власти Уфимского района, где находится земля, так и региональное правительство. Но сделать это за один день не представляется возможным.

- Да, это сложный процесс. Если бы этим занимались сами директора этих ООО-шек или же вкладчики, то это был бы очень длительный процесс с массой подводных камней и неясными перспективами. Но, поскольку в этом участвует руководство республики, которое заинтересовано в скорейшем решении этой проблемы, то при оформлении ни одна бумага не будет лежать в органах власти дольше положенного, - говорит председатель СПЧ при главе Башкирии.

Ранее Владимир Барабаш прогнозировал, что, когда завершится перевод этого участка в земли населенных пунктов, цены на этот участок даже по самым скромным подсчетам вырастут многократно.

- Более того, эта земля выгоднее, чем участок в Нагаево – на Русский Юрмаш будет выходить Восточный выезд из Уфы, - отмечал в начале августа председатель СПЧ при главе Башкирии.

ВОПРОС «ПОТЕНЦИАЛА»

Год назад вкладчики «Золотого запаса» узнали, что некая фирма, ООО «Потенциал», заявляет права требования на баснословную сумму. Якобы, фирмы, работавшие через инвестиционную платформу, должны им 2,951 млрд рублей.

- Прошлым летом эта организация активно заявляла в судах права требования. Тогда эта ситуация многих волновала. Хотелось бы отметить, что по состоянию на сегодня, из девяти исков ООО «Потенциал» остались четыре. В пяти случаях суд либо отказал им в праве требования, либо вовсе оставил заявление без рассмотрения, - говорит Владимир Барабаш. – Наша команда очень активно занималась судебными делами, и нам удалось достичь такого результата.

На данный момент общий объем отклоненных требований составил 1,350 млрд рублей. И работа в этом направлении продолжается.

- Оставшиеся четыре суда из-за пандемии были перенесены судьями на более поздний срок. Они пройдут во второй половине сентября, начале октября. Надолго они не затянутся – процессы находятся в завершающей стадии. Мы рассчитываем, что получим аналогичные решения, что и по предыдущим пяти искам, - подчеркнул председатель СПЧ при главе Башкирии.