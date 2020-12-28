Сегодня мы решили не говорить об эпидемиологической ситуации и сопутствующих проблемах, а хотим вспомнить все самое лучшее и прекрасное, что подарил нам этот год. Несмотря на нестабильные позиции экономики, Башкирия получила в этом году новые инвестпроекты, а общий объем вложений может достигнуть цифры в 1,2 трлн рублей.Похвастаться своими результатами может и строительная сфера: в то время, пока в стране замораживали стройки, в Башкирии процесс практически не останавливался. А некоторые застройщики даже сдавали объекты, значительно опережая сроки – на 6-9 месяцев.А еще в уходящем году люди сдавали проекты и – придумывали новые, создавали семьи и рожали детей, организовывали конкурсы и – выигрывали в них, придумывали новое и обновляли старое…В уходящем 2020 году у каждого из нас было что-то хорошее: приятные встречи, карьерные взлеты, спортивные достижения, личные успехи… Эти счастливые моменты, бесспорно, стоит сохранить в памяти. И давайте встретим 2021 год на волне позитива – с верой в то, что он точно будет легче и приятнее!Сотрудники «Комсомольской правды» подвели итоги уходящего года и поделились с вами своим, личным.Елена Романова, директор представительства:- Сказать, что год получился сложным, это фактически ничего не сказать. Еще в декабре прошлого года мы строили масштабные планы на 2020-й: и новые крупные мероприятия, массовые проекты. А потом наступил апрель со своим коронавирусом, мы узнали про слово «самоизоляция», а весь бизнес фактически встал. Признаюсь, в тот момент мне как руководителю было тревожно и за нашу газету. Но, несмотря ни на что, мы не пропустили ни одного номера и всегда продолжали выпускаться в запланированные дни. А так же мы провели незабываемый трехдневный автопробег по живописным местам восточной Башкирии, посвященный 175-летию Русского Географического общества. Особая гордость - сумели сохранить наш коллектив. Никакой кризис нам не помеха, трудности только помогли еще больше сдружиться и стать настоящей семьей.Благодаря этому «Комсомолка» остается самым любимым изданием страны. Это подтверждают тиражи газеты и статистика сайта. За это хочется сказать большое спасибо нашим читателям. Без вас ничего этого не было бы!Настрой на 2021-й у нас боевой - готовы работать с удвоенной энергией. Впереди большие задачи и цели, которые мы обязательно достигнем. Желаю всем здоровья и удачи в Новом году!Рустам Максютов, главный редактор:- От високосного года всегда ждешь какого-нибудь подвоха, но 2020-й ударил так, как никто не ожидал. Это время уже точно навсегда войдет в историю. Все эти повышенные меры безопасности, подвиги наших врачей -информационная повестка и тематика наших публикаций стала совершенно иной, если сравнивать с прошлыми годами.Честно говоря, работать было нелегко. Абсолютно каждый день появлялось что-то новое, в этом приходилось копаться и разбираться, чтобы донести информацию до наших читателей в понятном виде. Весной творился настоящий хаос, иногда нам казалось, что даже сами власти не до конца понимали, какие указы выпускали и какие ограничения вводили. Было и много звонков в редакцию, чувствовалось общее напряжение.Но вместе мы со всем разобрались и к концу года подошли в довольно хорошем настроении.Хочется верить, что конец пандемии уже не за горами, и в 2021-м мы больше не будем вспоминать обо всех этих болезнях, статистиках смертности, заполненных больницах и т.п. Пусть это все остается в прошлом. Мы изменились, теперь уже точно знаем, что самое главное в жизни - здоровье. Поэтому давайте не болеть в новому году и просто радоваться жизни.Тимур Авзалов, директор службы коммерческих публикаций:- Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Коллектив самой народной газеты «Комсомольская правда» желает здоровья вам и вашим родным, семейного благополучия и взаимопонимания. Пусть все неурядицы останутся в уходящем, 2020-м году, а мы со своей стороны, поддержим вас интересными проектами и хорошими новостями. Этот год был непростым как для нас, так и для вас, дорогие наши читатели. Так пусть же все плохое останется позади, а впереди нас ждет только разумное, доброе и вечное!Людмила Аляева, руководитель интернет-направления:- Все мы знаем, что 2020 год выдался нелегким, и главное в этой ситуации не терять веру в лучшее и искать во всем только положительные моменты. В этом году «Комсомольская правда» подарила своим читателям абсолютно новый дизайн сайта kp.ru, ведь многие давно об этом мечтали. Благодаря нашему новому усовершенствованному сайту, нашим читателям теперь гораздо удобнее читать самые последние новости, просматривать фото и видео! Особо хочется отметить, что наш сайт Ufa.kp.ru - лидер среди интернет-СМИ.Профессиональная работа журналистов позволяет привлекать все большую аудиторию, только за октябрь 2020 года наш сайт посетили 2 585 000 уникальных посетителей! Мы работаем для вас, чтобы нашим читателям было интересно и полезно оставаться с нами.Желаю всем нам здоровья и благополучия, пусть 2021 год принесет нам во всем стабильность и радость!Эльмира Князева, руководитель региональных проектов:- Уходящий 2020 год преподнес серьезные испытания. Когда о вирусе узнали впервые, мы даже не могли подозревать, что он так может изменить ход жизни. Из-за коронавируса мы освоили новый формат - начали проводить круглые столы в формате онлайн. Реализовали много других новых интересных проектов.Уважаемые коллеги, партнеры сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Пусть этот новый год сотрет все огорчения прошлого, но приумножит накопленные благополучие и успех! Пусть каждая минута нового года принесет что-то новое и восхитительное в вашу жизнь! Желаю, чтобы Вы чувствовали себя уверенно, спокойно и стабильно!Мы очень ценим взаимопонимание, которое сложилось между нами за время сотрудничества и верим, что в Новом году оно поможет нам достигнуть новых профессиональных побед! Пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди. Пусть под бой курантов исполнятся все мечты, а дома у вас всегда витает атмосфера понимания и любви! Счастья, позитива, добра и успеха!Татьяна Кадырова, руководитель проектов «Здоровье» и «Образование»:- Для всех нас 2020 год выдался нелегким. Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы не только в работу нашего издания, но и в жизнь всего человечества. Но мы не теряем веру в лучшее, а потому смело строим планы на будущий год. Впереди нас ждут новые масштабные проекты, интересные идеи и мероприятия, и хочется верить, что никакой коронавирус не будет нам помехой. Хочется всем пожелать крепкого здоровья, оптимизма, позитива и успеха! А мы будем также радовать наших читателей, коллег и партнеров интересными новостями и новыми проектами.