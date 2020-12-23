Мы уже привыкли, что сейчас – непростое время, когда нужно работать с максимальной отдачей. И если в это время кого-то отмечают – значит, награждаемый действительно заслужил.23 декабря главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Михаил Закомалдин от своего имени и от имени Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова вручил благодарственное письмо председателю Президиума Башкирской республиканской коллегии адвокатов (БРКА), депутату Госсобрания – Курултая РБ Булату Юмадилову. Михаил Закомалдин отметил многолетнее сотрудничество БРКА с Приемной Президента России в Республике Башкортостан, весомый вклад коллегии в правовое просвещение и юридическую помощь гражданам.«РАБОТАЕМ ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ»Главный федеральный инспектор по РБ Михаил Закомалдин подчеркнул, что люди, обращаясь в Приемную Президента РФ по Республике Башкортостан, благодаря адвокатам получают не просто грамотные и качественные ответы, а настоящую помощь, что подтверждается многочисленными отзывами со словами искренней благодарности. За 10 лет работы в Приемной Президента РФ адвокаты БРКА приняли порядка 7000 граждан.- Нам очень приятно, что профессионализм и серьезный труд наших адвокатов отмечается на самом высоком уровне. 10 лет мы активно взаимодействуем с приемной Президента РФ, и это только начало, - отмечает Булат Юмадилов. - На протяжении этого времени адвокаты несли и несут серьезную общественную нагрузку, несмотря ни на что, подходят ответственно к каждому обращению. А в этом году наша коллегия (БРКА) признана Минюстом социально-ориентированной некоммерческой организацией и внесена в реестр исполнителей общественно полезных услуг, что подтверждает, что мы работаем во благо людей и для развития нашей республики.Также руководитель Приемной Президента РФ в Башкирии отметил грамотами адвокатов Руслана Якупова, Шамиля Ильясова и помощника председателя Президиума БРКА Искандера Хазиева.ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВСЕМЕСТНОВы сами можете увидеть в каждом районе города десятки вывесок «адвокаты» - все потому, что услуги грамотных и добросовестных специалистов пользуются громадным спросом. В Башкирии – более 1600 адвокатов, и большая часть их представлена Башкирской республиканской коллегией адвокатов.Помимо предоставления консультаций на базе Приемной Президента РФ в Башкирии, адвокаты коллегии оказывают юридическую помощь в МФЦ в режиме «единого окна», в общественной приемной ВПП «Единая Россия», в отделениях Ассоциации юристов России в муниципальных районах, а также работают на местах, в филиалах. И, если есть необходимость, консультации проводятся и на башкирском языке. Председатель Президиума БРКА Булат Юмадилов также лично проводит консультации для граждан по правовым вопросам в рамках выездов по депутатской линии, а кроме того, предоставляет бесплатные услуги защитника по уголовным делам, вызывающим общественный резонанс.По каким вопросам можно обратиться к адвокатам БРКА? В широкий перечень юридических услуг, которые оказывает Башкирская коллегия адвокатов, входят: защита по уголовным делам, взыскание долгов и возврат денег из «финансовых пирамид», помощь в жилищных, земельных, имущественных, семейных и трудовых спорах, представление интересов в разногласиях с ГИБДД и защита прав потребителей. Кроме того, адвокаты коллегии работают и на защите интересов юридических лиц.Важно помнить, что все адвокаты – юристы, но не каждый юрист – адвокат. Перед тем, как обратиться за помощью к кому-либо, обязательно проверьте его статус. Так, реестры адвокатов и адвокатских образований можно посмотреть на сайте Адвокатской палаты Республики Башкортостан.