Недостроенные набережные и стадион: Пять примеров, когда соседи смогли, а Уфа – нет

Башкирская столица развивается с каждым годом. Появляются новые предприятия и приходят инвесторы. Но иногда интересные проекты проходят мимо нас. Мы решили собрать несколько потенциально весьма интересных идей, которые, увы, не воплотились в жизнь или получились не такими, как хотелось.

Для примера мы взяли похожие проекты от наших соседей, появившиеся примерно в этот же срок. Москву и Петербург мы принципиально обошли стороной – финансирование здесь совсем уж отличается от регионов.

ПРОЕКТ КАНАТНОЙ ДОРОГИ ОТ ПРОСПЕКТА ОКТЯБРЯ ДО СИПАЙЛОВО

Главная проблема уфимского микрорайона Сипайлово – транспортная доступность. Точнее, ее полное отсутствие. Каждый вечер в район приезжают порядка 150 тысяч человек. И все они протискиваются, по сути, через одну основную улицу. Какой бы широкой и продуманной она не была, этого недостаточно для такого количества жителей района.

Дабы исправить ситуацию, в 2015 году власти Уфы предложили создать канатную дорогу, которая свяжет проспект Октября в районе остановки «Юрюзань» и микрорайон Сипайлово рядом с озером Кашкадан. По данным муниципального «Центра недвижимости», длина линии дороги должна была составлять порядка 2 километров. Примечательно, что работать она, в отличии от своей «сестры» на остановке «Трамплин», должна была зимой и летом.

Муниципалитет был готов выделить деньги на создание проекта. Позже для этого даже нашелся подрядчик – подмосковная компания «Альп-проект». А к самому процессу строительству решили привлечь частных инвесторов.

Увы, но дальше проектирования дело так и не зашло. По всей видимости, город так и не смог найти лиц, заинтересованных в строительстве. Любопытно, что тогдашний мэр столицы Ирек Ялалов назначил Александра Филиппова ответственным за контроль проектирования. Учитывая, что сейчас последний является одним из фигурантов уголовного дела о «золотом миллиарде», надежд на начало стройки не осталось.

Канатная дорога в Нижнем Новгороде соединяет две части города

А вот властям Нижнего Новгорода разобраться с канатной дорогой удалось. Она соединяет город с территорией Бор. Проект дороги представили в 2007 году, а первые пассажиры проехали по ней спустя пять лет. Общая стоимость строительства повысилась до 950 миллионов рублей. 56 кабин могут перевозить до тысячи пассажиров в час. Сейчас нижегородская «канатка» принадлежит руководству города и региона.

КСТАТИ

Рустэм Хамитов за несколько месяцев до ухода с поста главы республики пообещал уфимцам построить канатную дорогу, которая соединит новую набережную реки Белой и площадь Салавата Юлаева. Что с проектом будет сейчас – неизвестно.

КРЕМАТОРИЙ

Как бы не выступали против кремации представители разных религиозных концессий, но строительство такого здания – необходимость в современных реалиях. Да, согласно канонам, Ислам и Православие относятся к процессу сжигания тела крайне негативно. Но стоит понимать, что скоро мест на уфимских кладбищах совсем не останется. Из действующих, к слову, сейчас осталось только одно.

Расширять старые, или строить погосты новые никто не спешит. Так, против строительства кладбища выступили жители поселков Зинино и Нагаево. По их мнению, оно будет загрязнять подземные источники воды. Мнение жителей пригорода поддержали в прокуратуре Башкирии.

Конечно, всегда можно похоронить человека за пределами Уфы, но на такое пойдут не все. Кому понравится, когда ваш условный дедушка покоится в Белорецком районе республики, за сотни километров от Уфы?

Об идее строительства крематория в Уфе говорят уже лет 10. Но все попытки разбивались об аргументы представителей духовенства. Да и жителей населенных пунктов, рядом с которыми хотели строить крематории, от такой идеи не в восторге.

Сейчас услугами кремации в Уфе занимаются частные агенты. Они возят тела в Челябинск и Екатеринбург. По всей видимости, вне национальных республик на инициативу сжигания тел смотрят не так строго.

По последней информации, мэрия Уфы разрешила бизнесменам начать проектирование здания будущего крематория. Расположен он будет вдали от жилых домов и храмов – в полузаброшенном поселке Новоалександровка.

Крематорий открыли в 2017 годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вы удивитесь, но в 2017 году полноценный крематорий открылся в… Нижнем Новгороде! Деньги на стройку в 2012 году выделила частная компания. В руководстве региона, в свою очередь, дали почти 10 гектаров земли. Всего инвесторы потратили на проект порядка 350 миллионов рублей. В 2019 году средний чек полного списка услуг крематория - 15-20 тысяч.

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ УФЫ В СИПАЙЛОВО

Из двух набережных мы намеренно выбрали именно эту. Дело в том, что проект на реке Белой – визитная карточка Уфы. Чтобы провалить его, руководству города и республики нужно действительно постараться. Чего не скажешь о набережной в Сипайлово.

Напомним, что строительство первой очереди набережной началось в 2008 году. Сразу отметим, что сооружали ее не как объект, который будет развлекать уфимцев. В первую очередь, власти строили дамбу – объект, который защитит жителей Сипайлово от паводков или прорыва Павловского водохранилища. Второй этап строительства власти закончили в 2014 году.

Набережная реки Уфы начинается разваливатьсяФото: Владимир Скрипник

Всего на набережную диной около 5 километров потратили порядка 600 миллионов рублей. Технически проект готов, однако никаких элементов благоустройства на территории до сих пор нет. Даже наоборот, со временем набережная начала разваливаться. Так, в ноябре 2017 обвалилась одна из горизонтальных плит.

Примерно в это же время в Казани достроили вторую очередь Кремлевской набережной – жемчужину столицы Татарстана. Благоустройство проекта начали в 2010 году. Первую очередь закончили к началу Универсиады в 2013 году. Окончательно достроили объект через 2 года. Власти города разумно используют территорию набережной. Летом на берегу реки Казанки работают многочисленные кафе и увеселительные заведения, а зимой открывается один из самых длинных бесплатных катков. Украшенная иллюминацией, вечером набережная становится одним из самых популярных туристических объектов Казани. На проектирование и постройку объекта потратили порядка одного миллиарда рублей.

Любопытно, что изначально проект также начинался как дамба, защищающая жителей Казани от половодья. Частный инвестор, занимавшийся стройкой, получил землю в аренду на 49 лет.

МЕЧЕТЬ АР-РАХИМ

Об этом проекте не писал только что ленивый. Религиозный недострой на самом въезде в столицу национальной республики стал настоящим пятном на репутации крепкого нефтяного региона.

Строительство мечети началось в 2007 году. Республика выделила «Духовному управлению мусульман» Башкирии участок земли рядом с проспектом Салавата Юлаева, где и начали возводить здание. К сожалению, через некоторое время начались бесконечные конфликты между участниками проекта. Строители успели подготовить проект (который, к слову, менялся), размежевать землю и построить основу здания с роскошными минаретами. Если сократить все претензии спонсоров строительства к рабочим в одну фразу, то получится емкое выражение «Вы тратите слишком много денег».

Летом 2017 года в Уфу прилетел бывший политический соперник Муртазы Рахимова – Сергей Веремеенко. Он создал в столице благотворительный фонд, дабы выделить деньги на окончание строительства мечети. Пикантности добавляет то, что заминка в строительстве мечети возникла у благотворительного фонда Рахимова. Впрочем, дальше разговоров депутат так и не пошел.

Ситуация может измениться после прихода в республику Радия Хабирова. По слухам, в первый день он провел встречу с Рахимовым, на которой пообещал-таки достроить мечеть. Буквально через несколько дней в фонде «Урал» заявили, что они возобновляют финансирование стройки. Ранее сам Рахимов озвучивал, что для окончания строительства в мечеть нужно вложить еще порядка пяти миллиардов рублей. Разумеется, что тратить четверть годового бюджета Уфы, пусть даже и на такой важный объект, никто не собирается.

Мечеть «Сердце Чечни» - главная гордость ГрозногоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Строить мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова в Грозном начали также в 2006 году. Вот только построили одну из самых крупных мечетей Европы всего лишь за два года! Храм назван в честь отца действующего главы Чечни, поэтому Рамзан Кадыров лично следил за процессом стройки. По всей видимости, финансирование возведения мечети поступало из частного благотворительного фонда Кадырова. В открытых источниках достоверных данных о стоимости проектам нам найти не удалось.

«НАСТОЯЩИЙ» ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН

Так уж вышло, что Башкирия оказалась в стороне от всероссийского праздника футбола – Чемпионата мира по футболу 2018 года. Причина была простой - в республике не было подходящего стадиона. Рустэму Хамитову следовало озадачиться целью попасть в список городов, где возможно проведение игр еще в конце 2010 года. Увы, но тогда у главы республики не хватило сил и влияния «дожать» ситуацию и вырвать право поучаствовать в Чемпионате.

Даже обновленный стадион «Нефтяник» вмещает лишь четверть от средней загруженности «провинциальных» футбольных арен. Большинство из них начали строить в период с 2012 по 2014 годы. Теоретически, подобный проект можно было реализовать и в Уфе.

Впрочем, судя по уровню игры главного футбольного клуба Башкирии, спортсменам будет достаточно и реконструированного за 1,5 миллиарда рублей в 2015 году «Нефтяника».

Тем не менее, в руководстве клуба намекают, что скоро в столице может начаться строительство еще одного стадиона – компактного и расположенного ближе к центру города. Сейчас вопрос состоит в том, нужен ли нынешнему клубу уровня первого дивизиона еще один стадион. Пусть даже и компактный.

Здесь в качестве примера можно привести любой из стадионов, выстроенных к началу Чемпионата мира. Возьмем «Мордовию Арену» из соседнего региона. Глядя на количество зрителей на домашних играх «Мордовии» из ФНЛ, можно смело заявить, что жителям этого региона футбол неинтересен. Вообще. Средняя посещаемость арены в этом году составила 2,5 тысячи зрителей. «Уфа» в этом показателе опережает «Мордовию» на 2 тысячи зрителей.

Стадион в Саранске вмещает 44 тысячи человек

Напомним, что стадион в Саранске построен с расчетом на 44 тысячи человек. Стоимость объекта составила порядка 15 миллиардов бюджетных рублей.