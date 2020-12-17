Как, защищая лес, не наломать дров

Фото: Тимур АВЗАЛОВ

Кто следит за развитием событий относительно возведения ЖК в Глумилино возле Кошкиного леса и создания там парка, знает: 3 декабря на круглом столе в нашем пресс-центре ГК «Садовое кольцо» предложила сформировать рабочую группу, куда бы вошли, в том числе представители общественности. Активисты поначалу согласились.

Чтобы эта идея не затухла, «Комсомольская правда» посчитала важным провести 16 декабря что-то вроде «пристрелочного собрания»: обсудить, какая работа для нахождения компромисса проделана с момента первой встречи, а также прикинуть, как и из кого можно будет сформировать вышеупомянутую рабочую группу.

Застройщик на такую встречу согласился легко. Эксперты также подержали инициативу – диалога никогда не бывает много. Однако активисты ответили категорическим отказом: им не о чем говорить с девелопером и экспертами до подведения итогов общественных обсуждений проекта застройки и благоустройства леса.

КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ – БЫТЬ?

- К сожалению, активисты неожиданно приняли жесткую позицию: никаких обсуждений до результатов общественных слушаний, - прокомментировал ситуацию Михаил Фельдман, управляющий партнер ГК «Садовое кольцо» в Башкортостане. – Мы надеялись на конструктивный диалог, но обратную связь не видим. И еще встает вопрос легитимности: может ли группа из, условно, пяти человек представлять интересы более 10 000 жителей микрорайона? А если придут другие инициативные группы: «этих не слушайте, нас слушайте» - что делать?

- Мы прислушались к пожеланиям, предлагаем внести корректировки в проект, а взамен получаем такое отношение, - удивляется Анатолий Баталин, коммерческий директор ГК «Садовое кольцо». - Как организовать работу с активистами так, чтобы мы смогли учесть интересы если не всех, то большинства жителей Глумилино? Людям нужна гарантия, что их мнение услышат. И мы готовы ее предоставить.

В этот раз круглый стол посетил Владимир Барабаш, председатель Совета при Главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Он предложил свое видение рабочей группы.

- Могут ли пять человек олицетворять всех жителей Глумилино? Скорее, нет. Попадают ли их слова в сердца людей? Да, их слушают. Но нужно найти баланс, - считает Владимир Барабаш. - Как Совет мы готовы включиться, помочь в выстраивании диалога. Нужно задействовать депутатов горсовета, старших по домам – сейчас такой институт действительно работает. Кроме того, у нас в городе есть несколько крупных WhatsApp-чатов, через них можно донести до людей свои предложения.

ПРОЕКТ ПЫТАЮТСЯ ПРЕОБРАЗОВАТЬ

- С начала создания нашего проекта мы прислушивались к просьбам, пожеланиям. Где-то, осознав обоснованность, внесли изменения, - говорит Михаил Фельдман. - Так появились проект школы и садиков, проект благоустройства Кошкиного леса, о чем нас настоятельно просили местные власти. После предыдущего круглого стола, услышав пожелания, мы приступили к пересмотру проекта. И пришли к решению о том, что вместо двух детсадов может быть один – большей мощности, а на высвобожденном участке, возможно, появится площадка для активных видов спорта. Мы написали заявление в комиссию по рассмотрению проекта, чтобы они учли эти поправки.

Он пояснил, что итоговое решение по изменениям должны принять городские власти.

Вместе с тем, основополагающие моменты проекта, по словам представителей ГК «Садовое кольцо», остались неизменны.

- Вырубать Кошкин лес мы не собираемся, - подчеркивает Анатолий Баталин. – Администрация города поставила нам задачу - привести лес в порядок. И «Садовое кольцо» как социально ответственная компания готова взять это на себя, пойти на траты, которые изначально не брались в расчет.

КАКИЕ ГАРАНТИИ?

Основные претензии активистов изначально касались именно Кошкиного леса. А вдруг – вырубят?

- Уфа – самый зеленый город-миллионник в России. И любое покушение на какие бы то ни было зеленые насаждения воспринимается враждебно, - отмечает Владимир Барабаш. - Для людей Кошкин леса не определяется границами на карте города – он определяется границами зеленых насаждений. До этого разные застройщики обещали его облагородить, но ничего не сделали. Поэтому люди тревожатся, им нужны гарантии.

- Мы предложили схему работы, и Минстрой Башкирии поддержал нас: подпишем инвестиционное соглашение о том, что ГК «Садовое кольцо» обязуется выделить свыше 100 млн рублей на благоустройство леса, - рассказал Михаил Фельдман. – Подпишем не «когда-нибудь», а одновременно с выдачей разрешения на строительство. Там четко следует одно из другого, и мы потом не сможем отказаться. В этом заключаются гарантии для людей.

ЛЕС НЕ «ДЛЯ ГАЛОЧКИ»

И все же: как будет вестись работа на территории городских лесов, если любая хозяйственная деятельность там по закону запрещена? На прошлом круглом столе представители горадминистрации уже объясняли, что планируется сделать проект освоения лесов, согласовать всё с нормами законодательства – предстоит большая работа. Но появилась и другая идея.

- Для реализации такого проекта необходимо этот лес перевести из категории городских лесов в категорию парков, - предложил Руслан Уразгильдин, ученый секретарь Уфимского института биологии УФИЦ РАН. – Когда есть непроходимый подлесок, поваленные деревья – это нормально для леса. Но если мы говорим про социальный объект, проект «для людей», территорию необходимо благоустроить. И пусть людей не пугает перевод в другую категорию – это не дает права повсеместно вырубать деревья и создавать ландшафтные поляны, а лишь означает, что лес будет облагорожен.

А председатель Совета по правам человека напомнил, что похожая ситуация была и в отношении нынешнего Парка Лесоводов.

- Раньше там тоже был непроходимый лес. И когда затеяли перевод в категорию парков, люди волновались: что будет? Сейчас это и лес, и в то же время территория для отдыха, - говорит Владимир Барабаш. - Оставить лес просто «для галочки» или сделать территорию для людей, где можно гулять и отдыхать? Отмахиваться от предложений застройщика: «мы не хотим» – это неправильно. Да, больно расставаться с любым квадратом зелени, но если это поваленные, старые деревья – есть ли резон их беречь?

И СНОВА – О БЕЗОПАСНОСТИ

- Людей волнуют карсты. Жители нескольких домов могут показать трещину в стене, которая появилась из-за того, что из-за нестабильных грунтов и карстов склон в процессе стройки начал двигаться. Это вызывает понятное опасение людей, - говорит Владимир Барабаш.

Михаил Фельдман пояснил, что компания провела все необходимые исследования.

- Карсты обсуждаются не впервые, и после предыдущего круглого стола мы отправили результаты геологических исследований активистам. Увы, ответа от них не получили, - сетует представитель ГК «Садовое кольцо».

Действительно ли безопасно строиться на этих участках?

- Архитектурная практика позволяет осуществлять строительство на таких грунтах, - отмечает архитектор Мурад Фазлетдинов. - Есть технологии, с помощью которых можно решить вопросы застройки с учетом требований безопасности. Просто это дороже. Также хочу выразить благодарность застройщику: в практике нашего города нечасто происходит, что застройщик был готов выслушать мнение людей.

ПРО ДОЛЬЩИКОВ И ДРУГИЕ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ

Тем не менее, отсутствие взаимопонимания между застройщиком и членами инициативной группы обозначает и некоторое недоверие. Только ли потому, что компания – неместная?

Владимир Барабаш предполагает, что сказывается негативный опыт предыдущих застройщиков, которые оставили недострои, «забыли» про парковки. Появилось «Садовое кольцо», а люди боятся: вдруг то же самое?

- Мы всегда делаем максимум, чтобы выполнить обещания, - говорит Михаил Фельдман. – Кстати, на прошлой неделе получили заключение о соответствии объекта ЖК «Белая река». Это один из проблемных объектов, доставшийся нам от предыдущего застройщика, который мы взялись завершить. Сейчас мы начинаем выдавать дольщикам ключи от долгожданных квартир. Некоторые из них встретят Новый год уже в своих квартирах.

Но недоверие к застройщику подогревают и анти-агитационные ролики активистов, и листовки, которыми наполняют почтовые ящики в домах.

- Я сочувствую застройщику, потому что против него идет профессиональная информационная атака, - говорит доцент УГНТУ, блогер Михаил Бреслер, который живет в Глумилино уже почти 30 лет. - В наших подъездах появились листовки, призывающие противодействовать застройщику. Если цель неких лиц – просто противодействовать компании, то зачем им участвовать в какой-то рабочей группе, изучать какие-то документы? Но как житель я не хочу искать информацию на сайте администрации, я хочу видеть, что именно вы предлагаете. Возможно, нужно больше пиара?

В ГК «Садовое кольцо» обозначили мнение, что лучший пиар – это фактическое выполнение обещаний.

- У нас нет позиции защиты – нам не в чем оправдываться. Но для нас важно иметь диалог, знать, что хочет общественность, - говорит Михаил Фельдман. - Мы относимся к этому серьезно, и пришли в республику не на один проект. Именно поэтому мы настаиваем на формировании рабочей группы. Она как рупор будет транслировать правдивую информацию о ходе работы над проектом.