Город для всех и ни для кого: как люди живут с нерешенными проблемами Уфы

Каждое лето в Уфе начинается сезон дорожных работ Фото: Рустем АХУНОВ

Недавно на очередном оперативном совещании в правительстве республики чиновники озвучили, на что чаще всего жалуются уфимцы, какие проблемы больше всего волнуют горожан. Ожидаемо, на первом месте, оказались плохие дороги: уфимцы жаловались на ямы и колдобины, неудобные бордюры и отсутствие ливневок. Много претензий поступало и к инфраструктуре, и к общественному транспорту, да и к внешнему виду города в целом. «Комсомолка» решила пройтись по основным аспектам жизни башкирской столицы и выяснить – кому удобнее всего и хорошо жить в Уфе, насколько она вообще комфортна для горожан.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Оговоримся сразу – речь здесь пойдет только об автобусных перевозках, поскольку электротранспорт в Уфеесли хоть и не забыт, и заброшен, но используется куда меньшим количеством жителей.

С улиц Уфы никуда не делись старые автобусы Фото: Рустем АХУНОВ

С момента анонса так называемой транспортной реформы прошло больше полутора лет. Изменилась ли за это время жизнь пассажиров – вопрос спорный.

Да, практически везде появилась безналичная оплата проезда, а с улиц пропали нелегалы и «экскурсоводы». Однако люди до сих пор собираются толпами на остановках в вечерний час-пик в ожидании, пока приедет мало-мальски пустой автобус. Текущего автопарка в Уфе недостаточно, и сколько бы власти не рапортовали о покупке новеньких машин для «Башавтотранса», ситуация не меняется – машин у частников все равно больше.

Частные перевозчики в Уфе неохотно модернизируют автопарк. Куда уж тут машины обновлять, ведь у них есть «ПАЗики» и «ГАЗельки», проверенные годами. Безусловно, время от времени на остановках можно заметить и новые модели автобусов, однако до сих пор это воспринимается в диковинку. В основном по улицам города курсируют уже подгнившие, пропахшие бензином в салоне автобусы, которые тем не менее вызывают уважение, потому что еще способны двигаться и перевозить людей. Правда, загораются иногда, но это так – издержки.

В Уфе (да и в Башкирии) ничтожное количество низкопрофильных автобусов. Это значит, что для общественного транспорта в городе не существует инвалидов-колясочников. Матерям тем временем снова и снова приходится брать в руки коляску с ребенком и поднимать ее в салон, надеясь на помощь сердобольных пассажиров.

ПЕШЕХОДАМ НЕ СЛАДКО

Жители и гости башкирской столицы постоянно обращают внимание на то, что в городе почти невозможно спокойно передвигаться по улицам. Беспокойство вызывают как состояние тротуаров, так и извечная «война» между автомобилистами и пешеходами. Участники дорожного движения буквально ненавидят друг друга, что иногда приводит к дракам прямо на проезжей части. Но, обо всем по порядку.

Чем же недовольны пешеходы?

Во-первых, пешие прогулки даже по центральным улицам башкирской столицы зачастую превращаются в проблему. Где-то тротуары выглядят, будто после бомбежки, а где-то и вовсе отсутствуют и людям приходится идти по голой земле. В сухую погоду, куда бы ни шло, но даже после небольшого дождя ямы превращаются в гигантские лужи, а некоторые участки в сплошное месиво из глины и грязи. И так практически по всему городу. Относительно нормальные пешеходные зоны можно найти лишь на Проспекте Октября, на небольших отрезках в центральной части Уфы. Там, где располагаются государственные учреждения.

Даже в центре города есть неудобные места для людей с колясками Фото: Рустем АХУНОВ

Стоит отметить, что частично решить проблему можно было бы с установкой ливневой канализации вдоль самых оживленных улиц. Даже на Проспекте после сильного дождя перейти дорогу становится сложно – вдоль проезжей части текут ручьи, которые приходится перепрыгивать. А как быть, например, мамам с колясками?

Уфимский тротуар может закончиться в неожиданном месте Фото: Рустем АХУНОВ

Еще одна претензия пешеходов в Уфе – отвратительная уборка снега во дворах и на тротуарах. Прошлой зимой выпало так много осадков, что дворники попросту не справлялись с расчисткой пешеходных зон. В результате уфимцы утопали в сугробах около собственных домов. Чуть получше расчищались подходы к магазинам и офисным зданиям.

ГОРОД ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ?

Ладно, представим, что пешеходам и вправду нелегко живется в Уфе, тогда может хороша автомобилистам? Нет.

Начнем с парковок. Хотим погулять с семьей в центре – пройтись по Ленина, выпить кофе или чай, заглянуть в «Арт-квадрат», покормить лебедей в парке имени Аксакова. Замечательный план выходного дня, правда? Только вот от поездки в центр на машине лучше отказаться – вы можете полдня провести в поисках парковочного места (если, конечно, не станете бросать во дворах, предоставляя жителям домов неудобства).

Или вот, например, приезжаем в больницу, чтобы передать домашнюю еду для бабушки. 22-ая больница – стоянка запрещена. Почему рядом с больницей нельзя парковаться? Вопрос риторический. Автомобилист бросает машину и думает, что за пять минут ничего не случится. Как итог – машина уже попрощалась и уехала на эвакуаторе.

Пробки - бич всех современных городов Фото: Рустем АХУНОВ

Любителям загородных хлопот приходится страдать каждую пятницу и воскресенье. Легковушки, загруженные детьми, собакой, бабушкой, рассадой каждую пятницу толкаются на выезде из города, а в воскресенье – на въезде.

Ну и стандартное – качество асфальта. Некоторые улицы и трассы действительно стали хорошими, но далеко не все. Ямы и неожиданные неприятности есть практически везде, так что ездить за рулем приходится крайне осторожно. Иногда избежать наезда на препятствие просто невозможно. И в этом случае возможны самые неприятные последствия. А если уж наехал, тогда готовь деньги на ремонт.

УФА – ВЕЛОСИПЕДНАЯ СТОЛИЦА?

Красавица Уфа, как и подобает модному и современному городу, хочет идти в ногу со временем. Один из самых простых способов получить «респект и уважуху» среди соседей – организовать хоть какую-то велосипедную инфраструктуру. Но и тут в башкирской столице все остановилось на каких-то полумерах.

Если говорить сухим чиновничьим языком, то длина всех уфимских велодорожек составляет порядка 74 километров.

- Ого! Куда им больше то, этим велосипедистам! – подумает человек из салона автомобиля или автобуса. – Это же раз 5 через весь город можно проехать!

Но на деле, как это часто, эти 74 километра велодорожек в башкирской столице – лукавство с самого начала. То, что мы называем «велосипедной дорожкой» на проспекте Октября – «велопешеходная дорожка», она совмещена с тротуаром для пешеходов. Это серьезный минус – на полосу для велосипедов то и дело выскакивают пешеходы. Представляете, что будет, если человека собьет велосипедист на скорости в 25 км/ч весом в 80 кг? А если под колесами окажется ребенок, который внезапно решил перебежать «велодорожку», чтобы посмотреть на клумбу?

Отдельно стоит отметить проект уфимского Большого велосипедного кольца. Про него начали активно говорить еще в 2015 году. Согласно задумке инициаторов идеи, которые действительно передвигаются по городу на велосипедах, она должна стать совокупностью всех уфимских велосипедных и велопешеходных дорожек. В идеальных условиях, человек сможет в комфортных условиях добраться из центра города в условный Инорс не слезая с велосипеда. Безусловно, это можно сделать и сейчас – постоянно укорачиваясь от ям, автомобилей, пешеходов и перетаскивая велосипед через бордюры. А ведь хочется, что «сел и поехал»!Но на деле, как это часто, эти 74 километра велодорожек в башкирской столице – лукавство с самого начала. То, что мы называем «велосипедной дорожкой» на проспекте Октября – «велопешеходная дорожка», она совмещена с тротуаром для пешеходов. Это серьезный минус – на полосу для велосипедов то и дело выскакивают пешеходы. Представляете, что будет, если человека собьет велосипедист на скорости в 25 км/ч весом в 80 кг? А если под колесами окажется ребенок, который внезапно решил перебежать «велодорожку», чтобы посмотреть на клумбу?

Для неспешных и редких вечерних прогулок на велосипеде Уфа подходит, здесь и требований то никаких особенных нет.Постоянные же поездки на работу, даже по «велодорожке» на Проспекте Октября превращается в сплошное мучение.

Недавно на улицах Уфы появились еще и милые электросамокаты. Любой желающий может взять их в аренду и покататься. Удовольствие не из дешевых, но интересное! Тем не менее, покататься на них комфортно вы сможете только по новой набережной Белой, в других частях города условия так себе. Более того, это становится довольно опасно.

Кстати, бегунам тоже лучше прикупить квартиру недалеко от набережной – это единственное место, где есть резиновое покрытие для бега. Можно, конечно, бегать в любом парке по асфальту, но лучше поберегите колени.

А ЧТО ЖЕ ЕСТЬ ХОРОШЕГО?

Ладно, пора бы поговорить о хорошем. В городе в последнее время появляются новые места для прогулок, а сам город цветет и по праву считается одним из самых зеленых в России.

Новый фонтан в Уфе стал популярным местом для детей и взрослых Фото: Рустем АХУНОВ

Излюбленным местом этого сезона стал фонтан «Танцующие журавли» - больше всего этому рады, конечно, дети, которые весь день купаются в жару. Вечером здесь целое представление – фонтан поет и танцует, рядом продается кукуруза, сладкая вата, а на вечерний променад можно заглянуть в сквер «Дубки», что рядом с фонтаном.

Место притяжения молодежи – «Арт Квадрат». Это новое творческое пространство Уфы: музеи, театры, шоу-румы, клубы, дизайнерские кафе и креативный стрит-фуд, открытые крыши и уютные скверы, граффити и скульптуры, уличный кинотеатр и сцена. Все то, чего не хватало Уфе.

Ну и, конечно, сама новая Набережная, которую, кстати, до сих пор официально не открыли. Несколько километров для прогулок, самокаты, велосипеды, скамеечки и шезлонги. А самое главное есть общественный туалет и медпункт на случай чего. Еще бы добавить туда больше жизни в виде летних ресторанчиков и прочих развлечений для людей – цены бы ей не было.

ДОВОЛЬНЫ И ДЕТИ, И РОДИТЕЛИ

Что ни говори, а Уфа – очень удобный город для детей и их родителей. Начнем с того, что еще лет пять назад, в Уфе попросту негде было прогуляться с малышом. Несколько парков развлечений (с космическими ценами на аттракционы), несколько парков и скверов – и то, в основном, в исторической части города. В основном же, малышам и их родителям приходилось довольствоваться полуразбитыми детскими площадками во дворе, где ржавые качели угрожающе скрипели, а песочницы загажены местными собаководами и их питомцами.

Зато сейчас красота! Во-первых, все старые детские площадки во дворах демонтировали, а на их месте установили современные игровые комплексы с безопасным покрытием, отвечающие всем требованиям безопасности (никаких качелей с «оглоблями»).

В парках Уфы достаточно мест для отдыха Фото: Рустем АХУНОВ

Во-вторых, современные игровые площадки установлены практически в каждом парке, и пользоваться ими можно совершенно бесплатно. Для детей тут есть качели, турники, горки, лабиринты – на любой вкус и возраст, а для их родителей – удобные лавочки, где можно отдохнуть, пока чадо резвится с другими детьми. Рядом с такими игровыми комплексами установлены туалетные кабинки, так что проблема с детьми, орошающими местные кусты, решена. Есть и ларьки с мороженым, водой и сладкой ватой, так что без проблем можно и перекусить если захочется.

Многие молодые родители предпочитают прогуляться с коляской в сквере «Театральный», где расположен знаменитый фонтан «Семь девушек», или по аллее рядом с БГМУ. С детьми постарше можно прогуляться на площади перед памятником Салавата Юлаева или на отстроенной набережной – и малыши, и взрослые оценят потрясающие виды, открывающиеся на Белую.

Мелочь, а приятно: во многих крупных супермаркетах и торговых центрах оборудовали специальные комнаты для матери и ребенка (еще пару лет назад о таких комнатах оставалось только мечтать). Там можно спокойно покормить или переодеть малыша, укачать его в тишине, и даже приобрести поштучно подгузник или влажные салфетки для ребенка, если вдруг вы их забыли дома.

ТАК ДЛЯ КОГО ЖЕ УФА?

Как мы выяснили, проблем и недовольства хватает и у пешеходов, и у автомобилистов, и у велосипедистов. Ни в одном из аспектов муниципальным властям не удалось добиться идеала. Но есть много и хорошего – и прогулочные места, и молодежные «центры притяжения», и современные арт-объекты. Есть где погулять и порезвиться детям, и где отдохнуть их родителям. А главное, нужно помнить и понимать, что город не стоит на месте, а постоянно развивается и совершенствуется. И вполне вероятно, что уже через пару лет все те проблемы, которые сейчас волную горожан, разрешатся сами собой.