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НовостиПроисшествия12 ноября 2026 14:45

Когда пришли, его уже не было: в Башкирии мальчик спас упавшего в воду друга, но тот загадочно исчез

В Башкирии возбудили дело после исчезновения 13-летнего подростка на реке Ай
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии разыскивают 13-летнего мальчика. Фото: МЧС по РБ.

В Башкирии разыскивают 13-летнего мальчика. Фото: МЧС по РБ.

В Башкирии завели уголовное дело по факту исчезновения 13-летнего жителя Мечетлинского района. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По предварительным данным, вечером 7 ноября двое подростков ушли на ночную рыбалку на реку Ай, примерно в трех километрах от деревни Аюпово. Во время ловли один из них упал в воду. Второй мальчик помог другу выбраться на берег и отправился в деревню за помощью, однако когда взрослые вернулись на место, подростка на берегу уже не было. До сих пор его местонахождение неизвестно.

На реке Ай в Мечетлинском районе без вести пропал подросток.

На реке Ай в Мечетлинском районе без вести пропал подросток.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Вместе с сотрудниками МВД и МЧС они проводят масштабные розыскные мероприятия: обследуют акваторию реки, береговую линию и прилегающую территорию, опрашивают родственников и знакомых пропавшего. Добавим, что ход расследования находится на контроле руководства следственного управления.

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