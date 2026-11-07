«Меня никто не остановил, а теперь поздно!»: к 13-летнему мальчику никто не повернулся на шоу «Голос. Дети», но он всё равно попал в команду

Кадр видео: «Голос. Дети» / Первый канал

13-летний Рамазан Басимов из башкирского города Октябрьского смог продолжить участие в шоу «Голос. Дети» на Первом канале вопреки правилам программы. Случай с подростком стал беспрецедентным.

Юный певец выступил на сцене с джазовой песней Луи Примы «Sing, Sing, Sing» («Пой, пой, пой» в переводе с английского). Среди наставников на слепом прослушивании были Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, а также Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина, которые делили одно место. Во время исполнения композиции никто из них не нажал заветную кнопку и не повернулся к Рамазану. По правилам это значило, что продолжить выступление на шоу он уже не сможет.

В то же время все наставники признали, что исполнение Басимова очень хорошее. Особенно оно понравилось Алексею Воробьеву.

– Я даже не знаю, как это объяснить. Мы долго думали. У нас настроение музыкальное с тобой похоже, это очевидно, – сказал артист и попросил подростка спеть еще что-нибудь.

Рамазан исполнил четверостишье из песни Николая Носкова «А на меньшее я не согласен». После этого Воробьев развернул свое кресло и призвал петь дальше, после чего нажал на кнопку и таким образом дал понять, что берет Басимова в свою команду. Артист подошел к своему новому подопечному и обнял его.

Басимов и Воробьев. Кадр видео: «Голос. Дети» / Первый канал

– Добро пожаловать в семью. Ты в нашей команде, – сказал Воробьев. – Я не знаю, можно было так делать или нет, но меня никто не остановил, а теперь поздно.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.