Бастрыкин взял на контроль школу с обвалившимся на ученика потолком

Бастрыкин затребовал доклад о состоянии школы в Иглинском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Башкирии начали проверку после сообщений о ЧП в школе Иглинского района. По информации из соцсетей, на одного из учеников упал фрагмент потолка. Предварительно, ребенок не пострадал. Также сообщается, что здание школы находится в плохом состоянии и может быть опасным для учащихся.

Следственные органы СК России по РБ организовали процессуальную проверку по статье 293 УК РФ - халатность.

Глава СК России поручил руководителю республиканского управления Владимиру Архангельскому доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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