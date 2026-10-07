«Салават Юлаев» прервал серию поражений и победил «Сибирь» в овертайме

«Салават Юлаев» забросил пять шайб «Сибири». Фото: пресс-служба уфимского ХК.

В среду, 7 октября на «Сибирь-Арене» в Новосибирске встретились «Сибирь» и «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027. Уфимской команде пришлось отыгрываться по ходу встречи, однако в итоге она смогла довести игру до победы - 5:4 в овертайме.

Хозяева льда забросили четыре шайбы. В составе «Сибири» отличились Павел Тютнев, Даррен Диц, Архип Неколенко и Степан Никулин.

«Салават Юлаев» ответил пятью голами. Шайбы в основное время на счету Дина Стюарта, Дениса Орловича-Грудкова, Девина Броссо и Шелдона Ремпала. При этом уфимцам удалось переломить ход встречи после того, как новосибирцы повели со счетом 3:1.

Победитель определился уже в овертайме. Решающий гол забил Данил Алалыкин, который принес «Салавату Юлаеву» два очка в этом матче.

Для уфимского клуба эта победа стала особенно важной еще и потому, что позволила прервать серию из трех поражений подряд.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продолжится до 20 марта 2027 года. Плей-офф запланирован на период с 23 марта по 23 мая 2027 года. Как и в предыдущие сезоны, каждая команда проведет по 68 матчей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.