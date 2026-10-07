К саммиту ШОС в Уфе предварительно выбрали 29 улиц для ремонта

К приезду делегаций в Уфе хотят привести в порядок 29 улиц. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Уфе начали подготовку к предстоящему саммиту ШОС. В предварительный список объектов, которые планируют привести в порядок к международному мероприятию, вошли 29 улиц. Об этом на оперативном совещании сообщил заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Ильшат Фахрутдинов.

В перечень включили участки с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия. При выборе объектов учитывали предполагаемые маршруты, по которым будут передвигаться делегации, а также подъезды к гостиницам.

Исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов заявил, что подготовка города к саммиту не должна ограничиваться непосредственно местами проведения мероприятий. По его словам, привести в порядок необходимо Уфу в целом.

Для этого городские власти планируют сформировать отдельный перечень объектов, которые необходимо благоустроить в рамках подготовки к международному событию.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.