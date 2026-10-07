В Уфе почти на 43% снизилось число киберпреступлений за год

Более 4 тысяч киберпреступлений зарегистрировали в Уфе за девять месяцев. Фото: Мария ЛЕНЦ.

За девять месяцев 2026 года в Уфе зарегистрировали чуть более 4 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Общий ущерб от них достиг 775 миллионов рублей. Такие данные на совещании «Уфимская среда» в мэрии привел начальник управления МВД России по Уфе Ильгиз Байсурин.

При этом годом ранее ситуация была заметно тяжелее по количеству преступлений. За январь-сентябрь 2025 года в столице Башкирии зарегистрировали более 7 тысяч подобных преступлений, а сумма ущерба составила около 866 миллионов рублей. Таким образом, за год число таких преступлений сократилось почти на 43%, а причиненный ими ущерб уменьшился на 10,5%.

Основную часть зарегистрированных преступлений составили мошенничества - их было более 2 тысяч. Еще 437 случаев пришлось на кражи, а 240 - на неправомерный доступ к компьютерной информации. Полиции удалось раскрыть почти 1,8 тысячи преступлений, к уголовной ответственности привлекли 533 человека.

От действий мошенников продолжают страдать жители разных возрастов и профессий. За девять месяцев от аферистов пострадали 254 пенсионера, с банковских счетов которых похитили 251 миллион рублей. Среди студентов жертвами стали 126 человек, общий ущерб превысил 51 миллион рублей.

Также мошенники обманули 41 работника сферы образования, причинив им ущерб более чем на 55 миллионов рублей. Среди медицинских работников пострадали 35 человек, они потеряли свыше 34 миллионов рублей. Еще 121 сотрудник крупных и средних предприятий Уфы лишился в общей сложности более 61 миллиона рублей.

При этом правоохранителям и банковским сотрудникам удалось предотвратить часть хищений. По словам Ильгиза Байсурина, благодаря проведенной профилактической работе удалось остановить 80 попыток хищения на общую сумму 93 миллиона рублей. Сотрудники банков отдельно предотвратили 31 факт мошенничества, сохранив клиентам 32 миллиона рублей.

Однако профилактические меры не всегда помогают избежать обмана. В качестве примера начальник управления МВД по Уфе привел случай с учительницей одной из школ. Несмотря на то, что с женщиной неоднократно проводили профилактические беседы, она перевела мошенникам около 850 тысяч рублей. Аферисты убедили ее в необходимости якобы задекларировать деньги.

Отдельное внимание полиция обращает на несовершеннолетних. С начала года жертвами мошенников стали 19 детей и подростков, среди них пять школьников. В январе неизвестные убедили девятиклассницу передать курьеру два родительских сейфа, в которых находилось 3 миллиона рублей. Девочке заявили, что ей якобы грозит уголовная ответственность за финансирование Украины.

Всего, по словам Байсурина, преступники используют около 20 различных схем для обмана граждан, сообщает РБК-Уфа.

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