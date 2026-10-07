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НовостиПроисшествия7 октября 2026 14:48

В Краснокамском районе Башкирии нашли тело рыбака в 3,5 км от лодки

На реке Белой в Башкирии погиб рыбак
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Осенняя ночная рыбалка в Башкирии привела к трагедии.

Осенняя ночная рыбалка в Башкирии привела к трагедии.

В Башкирии на реке Белой утонул рыбак. Трагедия произошла в Краснокамском районе, недалеко от деревни Староянгазитово Новоянзигитовского сельсовета. Об этом сообщил глава республиканского госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

На водоем приехали двое мужчин 65 лет. После рыбалки один отправился спать в машину, а второй остался ловить один. Утром приятель не обнаружил напарника и вызвал спасателей.

Сотрудники Госкомитета республики по ЧС сначала нашли пустую лодку, а потом обнаружили тело мужчины в 3,5 километрах ниже по течению. На рыбака был надет спасательный жилет, но в холодной воде вдали от берега он не помог.

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