Уфимскому мастеру не выплатили более 57 тысяч рублей при увольнении

В Уфе после прокурорской проверки возбудили дело о невыплате зарплаты. Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Прокуратура Кировского района Уфы провела проверку после обращения местного жителя и выявила нарушение трудовых прав работника ООО «Охранные Системы-Оптик».

Как установили в надзорном ведомстве, в январе 2026 года руководство организации не произвело с мастером строительных работ полный расчет при увольнении. В результате перед сотрудником образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 57 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. После их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ - полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

В прокуратуре сообщили, что восстановление трудовых прав работника, а также ход и результаты расследования уголовного дела остаются на контроле надзорного ведомства.

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