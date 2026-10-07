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НовостиОбщество7 октября 2026 15:40

Уфимскому мастеру не выплатили более 57 тысяч рублей при увольнении

В Уфе возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты уволенному работнику
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе после прокурорской проверки возбудили дело о невыплате зарплаты.

В Уфе после прокурорской проверки возбудили дело о невыплате зарплаты.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Прокуратура Кировского района Уфы провела проверку после обращения местного жителя и выявила нарушение трудовых прав работника ООО «Охранные Системы-Оптик».

Как установили в надзорном ведомстве, в январе 2026 года руководство организации не произвело с мастером строительных работ полный расчет при увольнении. В результате перед сотрудником образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 57 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. После их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ - полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

В прокуратуре сообщили, что восстановление трудовых прав работника, а также ход и результаты расследования уголовного дела остаются на контроле надзорного ведомства.

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